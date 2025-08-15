Vuelven los cascos azules: se reanudan los relevos desde el Congo y el próximo viernes sale el primer vuelo desde Uganda

Alrededor de 450 cascos azules llevan más de medio año varados en el Congo, en la provincia Kivu del Norte, sin poder salir del país para realizar el relevo.

El conflicto, que ha desvelado a las autoridades de los dos últimos gobiernos, ahora cedió terreno para que el próximo martes 19 de agosto los soldados empiecen los movimientos por tierra para trasladarse desde la base en Goma (Congo) a Entebbe, Uganda.

Desde allí partirá tres días después el primero de tres vuelos previstos para completar el relevo del Batallón Uruguay IV desplegado desde comienzos del 2024, confirmaron desde el Ejército a El Observador.

Con cada vuelo al Aeropuerto de Carrasco, subirán en Uruguay los soldados que activarán el relevo. Al igual que el primer contingente de 200 soldados que arribó el 4 de julio a Montevideo, los cascos azules serán recibidos por las autoridades en la Brigada "Gral. Eugenio Garzón" de Infantería N°1, sobre el kilómetro 14 de camino Maldonado.

El Ejército espera completar los tres vuelos de relevo antes de fin de mes, aunque las partidas pueden demorarse por unos días por razones de fuerza mayor. Un primer contingente de unos 200 soldados debió aguardar casi un mes en Entebbe hasta que la guerrilla M23 permitió el paso hacia la base en Goma.