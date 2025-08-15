Dólar
/ Nacional / DICTADURA

Con Orsi presente, presidente del Círculo Militar pidió "urgente y justa solución" para ancianos presos en cárcel de Domingo Arena

La institución militar defendió la ley de caducidad como "un antes y un después en el diálogo nacional"

15 de agosto 2025 - 16:23hs
20250807 Yamandu Orsi
Foto: Inés Guimaraens

En un acto del Círculo Militar, al que asistió Yamandú Orsi, el presidente de la institución pidió una "urgente y justa solución" para ancianos presos en cárcel de Domingo Arena.

El presidente del Círculo, Luis Pérez, también afirmó que "el pasado reciente dejó heridas abiertas" y resaltó la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado como "un antes y un después en el diálogo nacional". El evento fue en el marco de los 100 años de la institución.

"Es de muy alta preocupación el estado de salud de nuestros veteranos soldados tratados por más de 70 y 80 años detenidos en Domingo Arena, para los cuales esperamos una urgente y justa solución", dijo Pérez durante su discurso.

El general Pérez llamó a "tender puentes", debido a que a su criterio "el pasado reciente" dejó heridas que todavía no cerraron.

A su vez, recordó que la ley de caducidad fue "votada de democracia" e "impuesta a la consideración del pueblo en dos oportunidades". "Esa ley fue resistida por mucho dolor por algunos, con alivio por otros y con inquietud por todos", sentenció el militar.

Por su parte, el presidente de la República dijo que este es "un momento de incertidumbre" y que reafirman su "vocación como país de paz”. Para Orsi, Uruguay debe avanzar hacia una “nueva etapa de unidad”.

Temas:

Yamandú Orsi Círculo militar presos cárcel cárcel Domingo Arena

