Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
8°C
nubes
Sábado:
Mín 
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / HINCHADAS

Investigación por bengala náutica en el clásico estableció que la barra brava de Nacional está financiada desde el exterior

La fiscal del caso detalló que uno de los hinchas tricolores, que fue condenado, se enteró que le iban a hacer un allanamiento en su casa y descartó un celular porque tenía contactos en la cárcel y no los quería “complicar"

15 de agosto 2025 - 5:00hs
La hinchada de Nacional en el clásico de la final del Campeonato Intermedio

La hinchada de Nacional en el clásico de la final del Campeonato Intermedio

Foto: Leonardo Carreño
El Observador | Joaquín Symonds

Por  Joaquín Symonds

La Justicia imputó esta semana al hincha de Nacional acusado de lanzar una bengala náutica desde la tribuna Colombes en el clásico que se llevó adelante en julio de este año, en el Estadio Centenario.

El artefacto impactó en la entrepierna de un efectivo de la Guardia Republicana, que estuvo varias semanas en CTI y se le extirpó uno de sus testículos, además de someterse a una reconstrucción de la uretra. Al joven se lo acusa de un homicidio en grado de tentativa a título de dolo eventual y fue enviado a prisión preventiva hasta el 1° de octubre.

Al comienzo de la audiencia, la fiscal Claudia Amoedo contó que a través de información que surgió de redes sociales, así como imágenes del día del partido y documentos aportados por el Centro de Comando Unificado se pudo “observar al autor de los hechos vistiendo ropas claras y se pudo determinar que en su mano izquierda tenía un anillo con las siglas FS”.

Más noticias
tras aparicion de hidrocarburos, uruguay pidio informacion a argentina por derogacion de normativa sobre maniobras con sustancias contaminantes entre buques
RÍO DE LA PLATA

Tras aparición de hidrocarburos, Uruguay pidió información a Argentina por derogación de normativa sobre maniobras con sustancias contaminantes entre buques

El edificio sede de la Intendencia de Montevideo
CIUDAD

Ausentismo en la Intendencia de Montevideo: el abuso de algunas herramientas creadas en la gestión de Cosse y qué hay detrás de las faltas sin aviso

Además, se identificó un tatuaje visible en el antebrazo, cercano a la muñeca. Estos elementos visuales se cotejaron con otras bases que tiene la Policía durante un partido de basquetbol entre Nacional y Aguada en junio de este año.

Ese día el imputado se mostró con otro delincuente, que fue condenado esta semana por un delito de daño especialmente agravado por romper las cámaras del Ministerio del Interior. Estos hechos por los que se dio la sentencia ocurrieron en los festejos del aniversario de Nacional, el 14 de mayo.

El condenado utilizó una campera gris, que fue encontrada en un allanamiento hecho en la casa.

“Él manifiesta que la llevó al partido (el clásico), que se la quitó, la dejó en el piso observando que era de otra persona que él no quiso identificar. Esa campera fue derivada a Policía Científica para ser periciada”, añadió la fiscal durante la audiencia.

Estos estudios determinaron que el ADN fuera coincidente con el del imputado, cuyas iniciales coinciden con las del anillo que llevaba el joven, según mostraron las imágenes de la Policía.

“El imputado adquirió entradas para el clásico el día 6/7 para acceder a la puerta 21 de la tribuna Colombes”, sostuvo Amoedo y añadió que se lo ve también con banderas que luego fueron ingresadas al Estadio de Centenario.

Ya dentro de la Colombes, al acusado fue captado por las cámaras con varias personas que están vinculadas a la facción Sub21 que está dentro de La Banda del Parque. Este subgrupo dentro de la barra brava también se denomina como “los quemadores de Nacional”.

“A lo largo de su permanencia, realiza varios cambios de indumentaria. Entre ellas, la campera gris. Aparece de una forma al momento de ingresar, minutos después vestido de otra forma. A pesar de ese camuflaje se logró determinar elementos distintivos cuando fue periciada (la campera gris)”, explicó Amoedo.

Sobre dicha prenda de vestir había “gotas de sangre” que pertenecen al imputado y otros elementos químicos que corresponden a los que forman una bengala náutica.

El celular perdido y la barra financiada

Al argumentar la prisión preventiva contra el joven, Amoedo aseguró que había riesgo de que la investigación se viera afectada. El condenado por romper las cámaras del Ministerio del Interior, cuya casa fue allanada y se encontró la campera gris, aseguró ante la Fiscalía que le “llegó la información de que iba a hacer allanado”.

“No sabemos de qué forma, pero lo primero que hace es descartar un celular. Nosotros le preguntamos por qué, dice que él está en contacto con gente de la cárcel y que no quería complicar a más gente”, añadió Amoedo.

El condenado, que está en la lista negra de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), ingresaba a la cancha. Para entrar a los estadios dijo que lo hacían “con cédulas de otras personas y que cuando la Republicana los va a revisar, ellos bajan la cabeza para que la cámara no los registre”.

Cuando el hombre se enteró de que le iban a hacer un allanamiento, dejó el celular tirado en la casa de la novia, una menor de 15 años que también es parte de la barra brava de Nacional, según Amoedo.

“Los padres de la niña querían colaborar, pero no se pudo encontrar el celular. Si esto no es obstaculizar la investigación…”, insistió la fiscal.

Sobre el riesgo de fuga del imputado, Amoedo aseguró que las barras bravas “están sostenidas desde el exterior”.

“Nosotros sabemos, en virtud de un testigo reservado, que hay personas que están privadas de libertad en Argentina y están vinculadas a la barra de Nacional, y están subvencionando a la barra en Uruguay”, explicó.

El imputado ya había estado privado de libertad, dado que hace algunos meses fue condenado por una rapiña a mano armada para robar una bandera de Peñarol. “Ni siquiera le valió cumplir dos años y pocos meses en la cárcel porque su conducta violenta continuó”, insistió.

Hace algunos meses, Alan Lorenzo fue enviado a prisión en Argentina luego de que se supiera que él, junto a otros delincuentes, habían hecho un túnel de más de 150 metros para robar el Banco Macro.

Esto provocó que parte de la hinchada tricolor quedara sin uno de sus líderes, sumado a que otros de los principales barras han fallecido en asesinatos.

Temas:

bengala náutica exterior Argentina Nacional Estadio Centenario clásico

Seguí leyendo

Las más leídas

Micrófono de Subrayado
TELEVISIÓN

El debut de una exfigura de Canal 5 en Subrayado y el elogio a la conductora del informativo: "El gusto especial de poder trabajar contigo"

De váyase a cagar a puto de mierda: el momento de la suspensión de la sesión del Senado por tenso cruce entre Da Silva y Viera tras alusión a Conexión Ganadera
INTERPELACIÓN A FRATTI

De "váyase a cagar" a "puto de mierda": el momento de la suspensión de la sesión del Senado por tenso cruce entre Da Silva y Viera tras alusión a Conexión Ganadera

El mensaje de Peñarol para Leo Coelho
PEÑAROL

"Elegiste el lado correcto": mirá el picante mensaje de despedida de un ex Peñarol para Léo Coelho, recordando su pasado en Nacional

Alcaldesa del Municipio E, Mercedes Ruiz
LIMPIEZA

"Más limpio": alcaldesa blanca en Montevideo reconoció que "se está notando" un "cambio" tras la asunción de Mario Bergara

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos