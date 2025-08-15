El almuerzo entre Yamandú Orsi y 400 docentes por celebración de 20 años del Programa de Maestros Comunitarios

Foto: Inés Guimaraens

Este viernes el presidente de la República, Yamandú Orsi, participó de un almuerzo con cerca de 400 docentes de todo el país, en el marco de los festejos organizados por la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) para conmemorar los 20 años del Programa de Maestros Comunitarios, informaron fuentes del gobierno a El Observador.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El encuentro, que tuvo lugar en la residencia presidencial de Joaquín Suárez y Reyes, reunió a maestras comunitarias que llegaron desde distintos puntos del país. La comida, un asado tradicional, fue compartida por el mandatario junto a las autoridades del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Anep y de Primaria. Los presentes compartieron una picada de carne asada y chorizo, mientras celebraban los logros del programa que, a lo largo de dos décadas, ha llegado a miles de niños en todo el territorio nacional.

Este almuerzo forma parte de una serie de actividades previstas para este viernes y sábado, en el marco de los homenajes por los 20 años del Programa de Maestros Comunitarios. La jornada comenzó temprano, con la apertura del homenaje en el Palacio Legislativo, y durante el día se desarrollarán conversatorios y conferencias sobre la evolución del programa y su impacto en la educación comunitaria.

Las actividades incluyen varias mesas redondas, conferencias magistrales así como una gala en el Teatro Solís.