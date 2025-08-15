Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
algo de nubes
Sábado:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / SUÁREZ Y REYES

El almuerzo entre Yamandú Orsi y 400 docentes por celebración de 20 años del Programa de Maestros Comunitarios

Este almuerzo forma parte de una serie de actividades previstas para este viernes y sábado en el marco de los homenajes por los 20 años del programa

15 de agosto 2025 - 13:52hs
20250807 Yamandu Orsi
Foto: Inés Guimaraens

Este viernes el presidente de la República, Yamandú Orsi, participó de un almuerzo con cerca de 400 docentes de todo el país, en el marco de los festejos organizados por la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) para conmemorar los 20 años del Programa de Maestros Comunitarios, informaron fuentes del gobierno a El Observador.

El encuentro, que tuvo lugar en la residencia presidencial de Joaquín Suárez y Reyes, reunió a maestras comunitarias que llegaron desde distintos puntos del país. La comida, un asado tradicional, fue compartida por el mandatario junto a las autoridades del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Anep y de Primaria. Los presentes compartieron una picada de carne asada y chorizo, mientras celebraban los logros del programa que, a lo largo de dos décadas, ha llegado a miles de niños en todo el territorio nacional.

Este almuerzo forma parte de una serie de actividades previstas para este viernes y sábado, en el marco de los homenajes por los 20 años del Programa de Maestros Comunitarios. La jornada comenzó temprano, con la apertura del homenaje en el Palacio Legislativo, y durante el día se desarrollarán conversatorios y conferencias sobre la evolución del programa y su impacto en la educación comunitaria.

Más noticias
Rubén Rada
MÚSICA

"Lo hicimos por la paupérrima suma de 120.000 pesos": cómo será el concierto de Ruben Rada por el Bicentenario

tras aparicion de hidrocarburos, uruguay pidio informacion a argentina por derogacion de normativa sobre maniobras con sustancias contaminantes entre buques
RÍO DE LA PLATA

Tras aparición de hidrocarburos, Uruguay pidió información a Argentina por derogación de normativa sobre maniobras con sustancias contaminantes entre buques

Las actividades incluyen varias mesas redondas, conferencias magistrales así como una gala en el Teatro Solís.

Temas:

Yamandú Orsi Docentes ANEP almuerzo

Seguí leyendo

Las más leídas

La hinchada de Nacional en el clásico de la final del Campeonato Intermedio
HINCHADAS

Investigación por bengala náutica en el clásico estableció que la barra brava de Nacional está financiada desde el exterior

El edificio sede de la Intendencia de Montevideo
CIUDAD

Ausentismo en la Intendencia de Montevideo: el abuso de algunas herramientas creadas en la gestión de Cosse y qué hay detrás de las faltas sin aviso

Con 57 goles Cristhian Stuani es el goleador histórico de Girona
URUGUAYOS

Murió el padre de Cristhian Stuani y el delantero no estará en el debut en LaLiga española

Derechos de TV del fútbol uruguayo: el tema llegó a la Justicia, se expidió y ahora procuran cerrar el texto de los pliegos del llamado a licitación la próxima semana
DERECHOS DE TV

Derechos de TV del fútbol uruguayo: el tema llegó a la Justicia, se expidió y ahora procuran cerrar el texto de los pliegos del llamado a licitación la próxima semana

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos