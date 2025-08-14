Junta Departamental de Colonia solicitó rever instalación de planta potabilizadora en Juan Lacaze, tras negativa de hacer proyecto Neptuno

La Junta Departamental de Colonia solicitó por unanimidad que se revea la instalación de la planta potabilizadora de agua en Juan Lacaze ; esta obra se iba ubicar en el balneario Arazatí de San José en el marco del proyecto Neptuno , pero el gobierno de Yamandú Orsi resolvió construirla en Aguas Corrientes .

La obra en San José había sido proyectada por la administración de Luis Lacalle Pou y desestimada por el actual Ejecutivo.

El edil del Frente Amplio (FA), Emmanuel Martínez , fue quien presentó la propuesta de solicitarle al gobierno el cambio de locación de la planta y fue acompañado por todo el pleno de la Junta .

El Partido Nacional cuenta con 19 representantes en este departamento, la coalición de izquierda con 11 y el Partido Colorado tiene el restante . La solicitud fue hecha hacia la Presidencia de la República y a los ministerios de Industria y Ambiente, como también a la OSE.

"Juan Lacaze tiene una fuente de suministro de agua inagotable que es el río de la Plata, nunca se va a secar", dijo Martínez en diálogo con El Observador como una de las principales ventajas de construir la planta allí.

Además, según el edil del FA, la ciudad "tiene espacio suficiente e infraestructura de la ex Fanapel contigua a la costa y que se puede utilizar".

"Es una ciudad industrial que necesita emplear mano de obra de forma urgente. No hago juicios de valor sobre los aspectos técnicos que llevan a preferir económicamente otro lugar, pero si pretendo que la realidad de Juan Lacaze al menos se ponga sobre la mesa", agregó el edil de la izquierda.

"Que se valore y que no se desestime solo porque el proyecto se podría encarecer", sentenció Martínez.

Alejandro Ruibal, Edgardo Ortuño, Alejandro Sanchez, Pablo Ferreri, conferencia por Arazatí y nuevas obras de OSE. Foto: Leonardo Carreño

El planteo de los colonienses abarca únicamente la planta que el gobierno pretende construir en Aguas Corrientes, no las obras en el arroyo Solís Chico y el proyecto Casupá, que también proyectó el Poder Ejecutivo.

El próximo martes, el ministro de Ambiente Edgardo Ortuño será interpelado en la Cámara de Representantes debido a la cancelación del proyecto Neptuno.

La convocatoria también incluye al Directorio de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) y a quienes Ortuño considere pertinente, que serán interpelados por el diputado colorado Walter Cervini.