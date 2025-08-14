Dólar
/ Nacional / DISCURSO DE ODIO

Colectivo LGBT+ de Colonia repudió expresiones "homodiantes, violentas y discriminatorias" de Da Silva contra Viera

Para el colectivo resulta "una vergüenza para el sistema de partidos y para nuestra democracia" que se permitan y habiliten "discursos de odio"

14 de agosto 2025 - 16:45hs
Colectivo LGBT+ de Colonia contra Da Silva

Colectivo LGBT+ de Colonia contra Da Silva

Colonia Diversa, un colectivo LGBT+ y de derechos humanos en Colonia, repudió mediante un comunicado las expresiones "homodiantes, violentas y discriminatorias" que le dijo el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva al legislador del Frente Amplio (FA) Nicolás Viera.

"Como colectivo social luchamos todos los días contra las conductas de odio y desprecio que incitan y naturalizan la violencia que las personas y la sociedad toda sistemáticamente ejercen sobre nuestra comunidad", escribieron.

En este sentido, agregaron que les "avergüenza" que en la "casa" del pueblo uruguayo y en el marco de una sesión parlamentaria, un senador "sea capaz" de sentirse con la "impunidad" para realizar "semejante acto de odio y agravio" contra otro legislador.

Entienden, además, que resulta "una vergüenza para el sistema de partidos y para nuestra democracia" que se permitan y habiliten "discursos de odio" contra cualquier persona "por la razón que sea, en este caso, la orientación sexual".

"La igualdad, el respeto y la libertad de vivir sin discriminación ni violencia por orientación sexual son derechos de todas y todos los uruguayos", destacaron y añadieron: "¡El odio no tiene lugar ni en el Parlamento ni en nuestras calles!".

Finalmente, manifestaron toda su "solidaridad" con su "senador y coloniense, Nicolás Viera".

Lo que dijo Da Silva y la respuesta de Viera

Durante la sesión en la Cámara de Senadores, donde se interpeló al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, por la compra de la estancia María Dolores, Da Silva catalogó de "puto de mierda" a Viera.

El enfrentamiento comenzó cuando el senador Viera, en uso de la palabra, acusó directamente a Da Silva por el "estilo" con el que llevaba adelante la interpelación.

"¿Quién interpela? La interpelación cayó en el barro porque el estilo es el de Da Silva, la bajeza, el insulto en Twitter y en sala, que el Santo Pepe", expresó Viera, haciendo referencia a los comentarios previos de Da Silva.

El senador frenteamplista también criticó a Da Silva por su vinculación con la empresa Conexión Ganadera, asegurando que el senador nacionalista había recomendado a muchos uruguayos invertir en el proyecto, que, según Viera, fue "la mayor estafa a los uruguayos".

Este comentario desencadenó una fuerte reacción de Da Silva, quien interrumpió a Viera con un grito: "¡No sea atrevido!".

Viera, sin embargo, continuó con sus acusaciones, diciendo: "Es el mismo senador que anduvo micrófono por micrófono recomendándole a los uruguayos que era un excelente negocio para invertir en Conexión Ganadera. Todos con la Ferrari ruedas para arriba, así quedaron. Pero, además, de ser parte de la mayor parte de la mayor estafa a los uruguayos que ha dado este país, como es Conexión Ganadera".

En ese momento, Da Silva respondió a los gritos: "Eso no se lo permito. No me agravie de esa forma". Sin embargo, ante la insistencia de Viera por continuar hablando, Da Silva, visiblemente molesto, gritó: "¡Váyase a cagar!" y le hizo un gesto con el dedo medio.

"Ese dedo a mí no me lo pone, vaya y se anota", retrucó el frenteamplista.

Viera no se quedó atrás y respondió: "Es un atrevido". La situación escaló aún más cuando, según se escucha en la grabación, Da Silva le dijo a Viera "puto de mierda".

Producto de esto, el presidente en ese entonces del Senado, Sebastián Sabini, tomó la decisión de suspender la sesión.

Temas:

LGBT+ Colonia Sebastián Da Silva Nicolás Viera

