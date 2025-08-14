Tras decir que el MEF rechazó presupuesto para el Observatorio Geofísico, Leda Sánchez pidió disculpas: "La información era errónea"
La geóloga agradeció al ministro Oddone y aseguró que esperará, porque “la esperanza es lo último que se pierde”
La geóloga Leda Sánchez había denunciado que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) rechazó el pedido de presupuesto para el Observatorio Geofísico del Uruguay y aseguró que, de no cambiar la situación, retiraría los equipamientos del centro.
Sin embargo, a través de X, Sánchez pidió disculpas y aclaró que la información que le dieron “era errónea”. “No fue el MEF así que pido disculpas si cargué mi frustración contra ellos. Gracias contadora general de la nación por la aclaración”, añadió la geóloga.
A su vez, también agradeció al ministro de Economía, Gabriel Oddone. “Esperaré porque dicen que lo último que se pierde es la esperanza”, concluyó.
En un tuit publicado este jueves, Sánchez comunicó que "la propuesta de presupuesto para el observatorio (entre otras cosas) fue rechazado por el MEF".
"Por lo cual les comunico que a fin de mes empezamos a planificar el retiro los equipamientos instalados", afirmó la geóloga en su publicación, en la que arrobó al presidente Yamandú Orsi, al MEF y a los ministros de Economía, Gabriel Oddone, e Industria, Fernanda Cardona.