Nacional / PRESUPUESTO

Leda Sánchez denunció que rechazaron presupuesto para el Observatorio Geofísico y amenazó con retirar equipamientos

La geóloga ha reclamado durante años un incremento del presupuesto del observatorio, que hoy sostiene en su casa y con equipamiento comprado por ella

14 de agosto 2025 - 17:40hs
Leda Sánchez en Lado B de TV Ciudad. (Archivo)

Leda Sánchez en Lado B de TV Ciudad. (Archivo)

TV Ciudad

La geóloga Leda Sánchez denunció que el Ministerio de Economía (MEF) rechazó el pedido de presupuesto para el Observatorio Geofísico del Uruguay (OGU), y amenazó con comenzar a retirar los equipamientos del centro.

En un tuit publicado este jueves, Sánchez comunicó que "la propuesta de presupuesto para el observatorio (entre otras cosas) fue rechazado por el MEF".

"Por lo cual les comunico que a fin de mes empezamos a planificar el retiro los equipamientos instalados", afirmó la geóloga en su publicación, en la que arrobó al presidente Yamandú Orsi, al MEF y a los ministros de Economía, Gabriel Oddone, e Industria, Fernanda Cardona.

Sánchez afirmó a Montevideo Portal que hasta el momento no han obtenido "ningún tipo de respuesta" sobre el rechazo, y aclaró que la solicitud de presupuesto no es de "grandes cifras", sino que busca dinero para "mantenimiento y recargas, tres, cuatro cargos" entre el OGU y la Dirección Nacional de Minería y Geología. "Son chirolas", remarcó.

La geóloga ha reclamado durante años un incremento del presupuesto del observatorio, que hoy sostienen ella y su esposo, el ingeniero Enrique Latorres, en su casa y con equipo técnico comprado por la propia Sánchez.

En una entrevista con el programa Lado B (Tv Ciudad) realizada en 2023, Sánchez recordó que el entonces presidente Luis Lacalle Pou le había dicho que los fondos que ella pedían eran bajos y que hablaría con la exministra de Economía Azucena Arbeleche para conseguírselos, pero se quedó "esperando una respuesta".

"Son esas cosas que te frustran finalmente. Después te ponés a trabajar, y como a uno le fascina, te olvidás de todos esos detalles horribles. Cuando pasa algo que lo siente mucha gente, otra vez te volvés a quemar con el tema de que no tenés recursos, que seguís trabajando, todo lo que digo siempre", lamentó.

