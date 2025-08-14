Dólar
/ Nacional / ARMADA

Dos contralmirantes presentaron recursos de revocación contra designación de Elizondo como comandante de la Armada

Diego Vizcay y Gustavo Luciani cuestionan la legalidad de la decisión llevada adelante por el Ministerio de Defensa

14 de agosto 2025 - 19:18hs
195 aniversario de la Jura de la Constitución/ Armada Nacional
Foto: Leonardo Carreño

Los contralmirantes Diego Vizcay y Gustavo Luciani presentaron este jueves ante el Poder Ejecutivo recursos de revocación contra la designación de José Luis Elizondo como nuevo comandante en jefe de la Armada, tras la determinación llevada adelante por por parte del presidente Yamandú Orsi.

La información fue adelantada por Eduardo Preve a través de su cuenta de X.

Vizcay y Luciani se reunieron con el ministro interino de Defensa, Joel Rodríguez, según confirmó El Observador con fuentes de Defensa.

Ambos contralmirantes han planteado informalmente que también pedirán pase a retiro, extremo que aún no han efectuado.

Los oficiales superiores cuestionan la legalidad de la decisión del gobierno de nombrar a Elizondo. Aducen que la Ley Orgánica de la Armada de 1946 establece que el comandante debe pertenecer al cuerpo general mientras que Elizondo proviene de Prefectura. La interpretación es respaldada por Guido Manini Ríos, quien expresó su discrepancia en X.

Sin embargo, en el gobierno justifican la designación en que la ley más reciente (la orgánica de las Fuerzas Armadas del 2019) señala en su artículo 103 que los comandantes de cada fuerza serán designados entre los “oficiales generales” de cada institución. Elizondo cumple con esa exigencia ya que es contralmirante. La interpretación es que abandonó la especialidad (cuerpo de prefectura) al asumir el cargo.

La ministra Sandra Lazo y Elizondo se encuentran en Estados Unidos participando del aniversario en "cooperación bilateral" con la Guardia de Connecticut.

Temas:

José Luis Elizondo Armada Nacional Yamandú Orsi

