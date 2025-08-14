Dólar
Economía y Empresas / OPORTUNIDAD

UTE reincorpora la tarifa de consumo más barata: quiénes podrán acceder a la modalidad

La Tarifa de Consumo Básico está destinada a usuarios de servicios monofásicos con modalidad residencial, cuya potencia contratada no supere los 3,7 kW

14 de agosto 2025 - 12:41hs
UTE

UTE

UTE anunció la reactivación de su tarifa más accesible: Tarifa de Consumo Básico, que fue lanzada en febrero de 2010 y solo se mantenía para quienes la tenían contratada antes del 1° de enero de 2022. Según explicó el vicepresidente del ente, esta iniciativa se implementará en fases, comenzando por los sectores más vulnerables de la población.

La Tarifa de Consumo Básico está destinada a usuarios de servicios monofásicos con modalidad residencial, cuya potencia contratada no supere los 3,7 kW.

Esta tarifa es opcional, pero con una condición: el consumo no debe superar los 230 kWh por mes más de dos veces en los últimos 12 meses (año móvil). Si se sobrepasa dicho límite por tres meses consecutivos, el usuario pasará automáticamente a la Tarifa Residencial Simple.

El vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, explicó que la reactivación de esta tarifa es una medida clave para asistir a los sectores más necesitados.

"Comenzaremos por los jubilados que dependen de un ingreso mínimo y los estudiantes del interior, quienes recibirán un apoyo crucial", señaló en rueda de prensa.

Este retorno de la tarifa responde también a la necesidad de atender el crecimiento de la demanda eléctrica durante los meses de verano, lo que requiere fortalecer el mantenimiento de las redes eléctricas, afirmó.

Además, la empresa continúa con su plan de inclusión social, que busca regularizar 13.000 hogares.

Desde 2012, UTE ha alcanzado el 50% de la meta y actualmente el 80% de los hogares regularizados mantiene un comportamiento adecuado en el pago de tarifas. No obstante, un 15% de los hogares tiene deudas de entre dos y cinco facturas.

