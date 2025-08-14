Senadores enviarán declaración de damnificados de Conexión Ganadera a varios organismos para que evalúen posibles "fallas de control" y "omisiones"

Los senadores integrantes de la Comisión de Hacienda de la cámara alta enviarán la declaración de los damnificados de Conexión Ganadera que comparecieron este jueves a distintos organismos, con el fin de que evalúen distintas "fallas de control" a la empresa y analicen posibles "sanciones".

Los inversores afirmaron que esta citación es el "primer acercamiento" del Poder Legislativo al caso Conexión Ganadera desde que cayó la empresa en enero de 2025.

En el documento diseñado para su exposición, al que accedió El Observador, los damnificados criticaron la actuación del Estado , el Banco Central ( BCU ) y en especial de la Dirección General Impositiva (DGI) , por reclamar impuestos impagos en el concurso de Conexión Ganadera.

"Ha quedado claro que una estafa de esta magnitud no puede ser posible sin errores u horrores del BCU, DGI , BROU (Banco República), Senaclaft (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo), MGAP (Ministerio de Ganadería) y MI (Ministerio del Interior)", se lee en el texto, en el que los damnificados aclaran que no quieren que el Estado "se haga cargo" de las deudas , sino que se responsabilice "de sus errores" y ayude a "esclarecerlos".

Tras su salida de la comisión, los damnificados apreciaron la "solidaridad" y la escucha de los legisladores, que de todas formas percibieron que "se estaban desayunando" la problemática de Conexión.

Según los inversores, algunos senadores se vieron sensibilizados cuando se advirtió que si el problema seguía creciendo y perdurando algunas personas podían tomar decisiones que se han visto en "otras crisis", al relatar los momentos difíciles que han pasado distintos damnificados.

Uno de los cuatro representantes de los afectados recordó que un integrante de la comisión le preguntó "por qué" ellos habían decidido invertir en Conexión. "Porque yo soy ingeniero agrónomo y los números daban, pero después si vos desviás el dinero ahí está el problema", le contestó.

El senador blanco Sergio Botana dijo a El Observador que para la comisión los damnificados "hicieron un planteo inteligente e informado", y solicitaron que su declaración y sus palabras sean enviadas "al Poder Judicial, a la DGI, al Banco Central, al Ministerio de Ganadería y al Ministerio del Interior".

La intención de los senadores es que esos organismos puedan "ver algunas fallas de control, algunas sanciones que haya que aplicar, y analizar soportes para que los damnificados puedan recuperar la mayor parte de su patrimonio".

Botana agregó que también "se mencionó la posibilidad de generar un grupo de trabajo para ayudar y mejorar la legislación" de este tipo de empresas, que permita "viabilizar la llegada de capitales de otros sectores a la actividad agropecuaria, sin burocratizar al extremo, pero que permita controles adecuados sin costos altos".

En tanto, la senadora frenteamplista Liliam Kechichian afirmó que los senadores le explicaron a los inversores que el BCU "ya tiene hoy pronta la modificación de la carta orgánica para actuar en estos casos y ya la envió al Ministerio de Economía", para que luego sea votada en el Parlamento. "Ya se empezaron a hacer cosas", añadió.

La mención a Sebastián da Silva

La legisladora indicó que durante sus testimonios los inversores también recordaron que el senador nacionalista Sebastián da Silva "promovió Conexión Ganadera", aunque luego "matizaron" y dijeron que "al igual que ellos, confió" en la empresa.

Esta referencia se da un día después de que la interpelación al ministro de Ganadería Alfredo Fratti fuera suspendida tras un cruce entre Da Silva y el senador oficialista Nicolás Viera, luego de que este último recordara que el senador blanco recomendó invertir en Conexión, que es en sus términos "la mayor estafa a los uruguayos".

En un momento de la discusión Da Silva le dijo a Viera "puto de mierda", insulto por el que el senador del FA planea tomar acciones legales.