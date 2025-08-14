"Yo no digo que sea parte, lo que digo es que lo recomendó": Alfredo Fratti sobre Da Silva y Conexión Ganadera

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti , se refirió a la interpelación contra su persona en el marco de la compra de la estancia María Dolores en Florida y aseguró que desde que está en la política "nunca" había visto una "interpelación con este estilo" .

Consultado en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12) por su opinión sobre la cita en el Parlamento, el ministro dijo que fue "lamentable" .

"La verdad, me parece que el comportamiento del senador Da Silva no está sujeto al decoro de un legislador de la nación", sostuvo y añadió: "Pensé que después de que habíamos eliminado la Ley de Duelo, estas cosas no pasarían más" .

ENTREVISTA Nicolás Olivera por interpelación de Da Silva a Fratti: "No va a resolver nada, se saltó algún paso en la gradualidad y se fue a lo duro"

Tras esto, se refirió a los dichos del senador frenteamplista Nicolás Viera contra el legislador blanco, donde lo acusaba de recomendar invertir en Conexión Ganadería, y dijo que el frenteamplista mencionó algo que "todo el mundo sabe" .

"Estaba un legislador hablando, Nicolás Viera, (Da Silva) dejó su silla, se paró al lado de él que es verdad que es bastante molesto cuando vos estás hablando, el de la oposición se te para al lado, y bueno, cuando te dicen cosas que todo el mundo sabe, porque lo que dijo Nicolás Viera, es que había recomendado invertir en Conexión Ganadera, que es una de las estafas más grandes que había en el país", sostuvo.

"Yo no digo que sea parte, lo que digo es que lo recomendó. Y alguien que entiende de campo no puede recomendar una cosa que da el 10% porque no existe, ni existió, ni va a existir en el país", agregó.

"A mí el senador Bordaberry dijo que seguramente recibía alguna llamadita de Brasil y no lo agarré a las trompadas", destacó.

Para el ministro, Da Silva tenía el derecho de "hablar" y "refutar" lo que había dicho Viera, pero no el intentar "meter la pesada" y querer "agarrarlo a las trompadas".

"Usted puede contestar lo que quiere desde su lugar", afirmó el jerarca ministerial.

Según Fratti, la interpelación de Da Silva se basó en "hablar del santuario del Pepe, el homenaje al Pepe... Estuve diez años en Diputados y nunca había visto una interpelación con ese estilo y con ese final mucho menos".

Tras esto, definió al legislador nacionalista como un "impresentable". "Cuando vos pasás la línea ética en tus expresiones y a su vez hacés intento de pugilato, porque es eso, cuando vos avanzás sobre una persona y hay dos o tres que te sujetan, ¿qué ibas a hacer? ¿A conversar?", se preguntó.

Para el ministro, lo que pasó ayer en la Cámara de Senadores le hace un mal "terrible" a la política y además "ayuda" a "desprestigiar" a los políticos que ya de por sí "no tienen buena prensa".

"Fue absolutamente lamentable, aparte de lo que podemos considerar de la interpelación, que no tenía ningún sentido. Hacía 15 días habíamos estado en la comisión, no hicieron la misma pregunta, tuvimos la misma respuesta, y ahí invitó a pelear a [Eduardo] Viera, y le dijo: 'te espero afuera'", aseveró.