/ Agro / SANIDAD ANIMAL

Vacuna para el control de la garrapata, un desarrollo del Instituto Pasteur de Montevideo y la movida del MGAP

El MGAP activó la prueba a campo de una vacuna experimental, desarrollada por el Instituto Pasteur de Montevideo, para el control de la garrapata bovina

29 de noviembre 2025 - 14:08hs
Garrapata: el ministro Fratti participó en el inicio de una prueba de campo considera de alta relevancia en la validación de una nueva tecnología desarrollada por el Instituto Pasteur Montevideo.

Fotos: MGAP

Fotos: MGAP

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) activó durante la semana que está concluyendo la fase de prueba a campo de una vacuna experimental, que fue desarrollada por el Instituto Pasteur de Montevideo, para el control de la garrapata bovina.

Esta instancia permitirá evaluar el desempeño de la vacuna en condiciones reales de producción, en establecimientos ganaderos de distintas zonas del país.

MGAP anunció el ensayo en 4.000 vacunos de siete departamentos

Según informó el ministerio, la vacuna será probada en más de 4.000 animales, pertenecientes a siete establecimientos distribuidos en siete departamentos.

Participan en este emprendimiento sanitario predios ubicados al norte del río Negro —en Artigas, Salto, Rivera y Tacuarembó— y al este del país —en Cerro Largo, Treinta y Tres y Lavalleja—, zonas donde la garrapata representa un problema sanitario relevante, se remarcó.

WhatsApp Image 2025-11-24 at 11.37.43 AM

El MGAP detalló que es lunes 24 de noviembre comenzó la prueba a campo de la vacuna experimental desarrollada por el Instituto Pasteur de Montevideo, una etapa clave dentro del proceso de investigación científica que el instituto viene desarrollando desde hace varios años, con el apoyo técnico de la División Sanidad Animal y el seguimiento del MGAP.

Los establecimientos incluidos en la prueba presentan diferentes situaciones:

  • Algunos tienen alta carga parasitaria de garrapata
  • Otros se encuentran en un umbral más bajo
  • En varios existen antecedentes de resistencia a determinados productos químicos

Esa diversidad de escenarios permitirá evaluar de forma más completa el desempeño de la vacuna como herramienta de control, se puntualizó.

WhatsApp Image 2025-11-24 at 9.59.10 AM

La vacuna, de aplicación intramuscular, se administrará en tres dosis: una primera dosis en la jornada inicial y dos refuerzos posteriores, a los 21 días y a los 42 días.

El ensayo a campo se extenderá desde noviembre hasta mayo, con monitoreos periódicos para medir la eficacia de la vacuna y su contribución al control de la garrapata bovina.

El ministro Fratti participó en la aplicación de la vacuna

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, participó en las jornadas de aplicación en los departamentos de Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres, por lo cual esutvo en contacto directo con los productores y los equipos técnicos involucrados.

WhatsApp Image 2025-11-24 at 9.59.10 AM (1)
WhatsApp Image 2025-11-24 at 9.57.27 AM

Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata

La garrapata continúa siendo uno de los principales desafíos sanitarios de la producción ganadera nacional.

El avance de nuevas alternativas de control, como las vacunas, representa una oportunidad estratégica para el país, complementando las herramientas disponibles en el marco del Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata.

En los próximos meses, se inidicó en el reporte oficial, el MGAP continuará informando sobre los hitos relevantes de esta investigación, en permanente coordinación con el Instituto Pasteur de Montevideo y los equipos técnicos que participan del ensayo.

WhatsApp Image 2025-11-24 at 9.57.37 AM
WhatsApp Image 2025-11-24 at 11.35.25 AM (1)
Garrapata MGAP Fratti Instituto Pasteur

