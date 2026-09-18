Buscan trabajadores para vivir hasta un año en la Antártida: sueldos de más de US$ 115.000, alojamiento y comida incluidos

El Programa Antártico Australiano abrirá un nuevo llamado laboral para cubrir distintos puestos en sus bases científicas en la Antártida , con contratos que pueden extenderse hasta un año y remuneraciones que, para algunos cargos, superan los US$ 115.000 anuales .

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La propuesta incluye además alojamiento, alimentación diaria y otros beneficios para quienes sean seleccionados para trabajar en uno de los lugares más aislados del planeta.

Las postulaciones para integrar la temporada 2027/2028 estarán habilitadas entre el 1° y el 31 de octubre de 2026 a través de la web de la División Antártica Australiana (AAD) .

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La convocatoria comprende perfiles de distintas áreas, entre ellas informática, electricidad, carpintería, plomería, mecánica, cocina, medicina, meteorología y biología . Los seleccionados podrán desempeñarse en instalaciones australianas como las bases Casey y Davis .

Los períodos de permanencia varían según el puesto y pueden ir desde cuatro meses hasta un año.

Cuánto pagan por trabajar en la Antártida

La remuneración depende del cargo y se complementa con partidas asociadas a las particulares condiciones de aislamiento.

Por ejemplo, para algunos puestos técnicos, como el de oficial de tecnologías de la información, la remuneración anual puede alcanzar los US$ 115.206 con los complementos correspondientes.

A esto se suman aportes jubilatorios del 15,4% y 20 días de licencia anual remunerada, que se hacen efectivos al regresar.

Uno de los principales beneficios es que los trabajadores tienen cubiertos gastos habituales durante su estadía: cuentan con habitación privada climatizada y alimentación diaria, con servicio gastronómico a cargo de profesionales dentro de las bases.

Las instalaciones funcionan como pequeñas comunidades en las que los integrantes deben convivir durante varios meses en condiciones de aislamiento.

Qué requisitos piden para postularse

Los requisitos cambian dependiendo del cargo. Para los puestos vinculados a informática, por ejemplo, se exige un mínimo de tres años de experiencia en soporte técnico, conocimientos de Windows, redes y servidores, además de licencia de conducir y certificaciones vigentes de primeros auxilios.

Existe, sin embargo, una condición importante para los extranjeros interesados en presentarse.

Las normas del servicio público australiano establecen preferencia para ciudadanos de Australia o residentes que tengan autorización para trabajar en el país. La contratación de extranjeros puede realizarse cuando no haya candidatos locales idóneos disponibles para cubrir el puesto.

Cómo es el proceso de selección

Quienes quieran integrar la temporada antártica 2027/2028 podrán presentar su candidatura durante octubre de 2026.

El proceso se extenderá durante varios meses. Las entrevistas técnicas están previstas para enero y febrero de 2027, mientras que las evaluaciones se realizarían entre abril y mayo. La contratación comenzaría a partir de junio.

Antes de viajar a la Antártida, los seleccionados deberán pasar además por un período de capacitación de entre dos y 12 semanas en Hobart, Tasmania.

Allí recibirán formación vinculada a seguridad, supervivencia y convivencia, aspectos considerados fundamentales para afrontar varios meses de trabajo en un entorno extremo.