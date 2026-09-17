El Real Madrid venció 3-2 al Elche este martes por la sexta fecha de LaLiga de España , con un gol sobre la hora del juvenil Carlos Espí . Sin embargo, en los días siguientes el resultado del partido pasó a un segundo plano debido a una polémica por el uso de una camiseta en apoyo a Ceut a, que inició con Federico Valverde .

La mayoría de los planteles de LaLiga salieron en la última fecha con una remera blanca con la frase "Todos somos caballas" , en apoyo a la población de Ceuta (a los que llaman de esa forma) , en medio de una crisis migratoria que vive la ciudad fronteriza con Marruecos.

Según muestra un video publicado por Movistar, antes de salir a la cancha para enfrentar al Elche los jugadores del Real Madrid no llevaban la camiseta en apoyo, mientras que los del Elche sí.

El DT merengue, José Mourinho , preguntó si los jugadores iban a salir con la remera, y en ese momento el utilero llegó con las camisetas. En medio del desconcierto Valverde, capitán del Real Madrid, afirmó: "Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo".

Elche vs Real Madrid: a qué hora juega hoy y dónde ver a Federico Valverde ir por la punta de LaLiga de España

Mirá el estupendo pase de Federico Valverde que inició el segundo gol de Real Madrid para el triunfo en la hora, los elogios de la prensa española y de Mourinho

Pues honor para Federico Valverde.



Y me sorprende que sea Vinicius el que manda sobre Mbappé. pic.twitter.com/AICnzz8xQH — ᴍᴀɴᴜ. (@ESnomanu) September 17, 2026

Vinicius Júnior preguntó si lo debían hacer todos, y Valverde le reafirmó que sí. Acto seguido, la mayoría de los jugadores merengues se pusieron la camiseta, menos Kylian Mbappé. Vinicius, en cambio, se colocó la remera pero se la subió para no mostrar el mensaje, acto que replicaron al salir a la cancha Mbappé e Ibrahima Konaté.

La difusión del video le generó cientos de elogios de usuarios españoles en redes sociales a Valverde, así como críticas a los tres futbolistas que no mostraron el mensaje.

La declaración de Kylian Mbappé

El festejo de Valverde y Mbappé Foto: AFP

Luego de su polémica decisión, Mbappé expresó su apoyo a los ceutíes en declaraciones al diario As. "Quiero explicarlo bien para que la gente lo entienda. Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas porque antes de ser jugador soy humano", comenzó el francés.

"Pero también quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras", añadió Mbappé, que dijo que fue una "decisión del club el vestir la camiseta. Los jugadores teníamos que vestirla", reconoció.

El goleador del Real Madrid expresó que la posición "no fue fácil, fue difícil porque la gente puede pensar que estoy en contra de la gente de Ceuta. Pero absolutamente, no. No tengo nada contra ellos y yo apoyo al cien por cien con mi pensamiento a ellos".

"Pero quería tener un pensamiento para toda la gente que sufre porque al final soy humano y no quiero poner prioridad al sufrimiento. Soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Quiero dar un mensaje de positividad y de paz y espero que se solucione rápido".

FUENTE: Con información de EFE