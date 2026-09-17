Diputados de la oposición convocaron al ministro Negro a comisión de seguridad por presunta presencia de bandas criminales brasileñas en Uruguay

La oposición convocó al ministro del Interior, Carlos Negro , a la comisión de seguridad de la Cámara de Representantes para conocer detalles sobre un informe presentado por el gobierno en el ámbito del Mercosur, referido a la presunta presencia y avance de organizaciones criminales brasileñas en Uruguay. El diputado nacionalista Pablo Abdala planteó su preocupación por el informe presentado y afirmó que "es un tema muy preocupante". Desde el Frente Amplio, Julieta Sierra respaldó la convocatoria, aunque pidió "profundizar" en los datos.

Abdala señaló que el documento refiere a la detección, por parte de la Dirección de Información e Inteligencia Policial y de la inteligencia penitenciaria, de elementos vinculados al Primer Comando de la Capital (PCC) y a otros grupos delictivos brasileños.

"Se conoció hace pocos días un informe que el propio gobierno presentó en el ámbito del Mercosur con relación a la detección aparentemente por parte de la Dirección de Información e Inteligencia Policial y de inteligencia penitenciaria, de elementos del PCC, del Primer Comando Capital, de Brasil y de algunos otros cárteles de la droga brasileña", sostuvo el diputado en diálogo con Telemundo (Canal 12).

Según Abdala, esas organizaciones "estarían avanzando en contactos y en penetración en el territorio nacional con elementos nacionales, con gente que se dedica a la distribución, al narcotráfico, al microtráfico en el territorio nacional".

"Queremos conocer el alcance de todo eso, es un tema muy preocupante", afirmó el diputado nacionalista. Abdala también cuestionó el avance del Plan Nacional de Seguridad Pública anunciado por el gobierno en marzo y reclamó conocer qué medidas se han implementado desde entonces.

"Estamos a 6 meses además de que se anunciara el Plan de Seguridad, que se anunció en el mes de marzo; no sabemos muy bien qué medidas se han implementado o en qué medida o hacia dónde se ha avanzado", señaló el diputado.

Sierra: "Muchas veces se tiran titulares al boleo"

Desde el Frente Amplio, la diputada Julieta Sierra respaldó que el Ministerio del Interior concurra al Parlamento para brindar información sobre el tema: "Nosotros venimos siguiendo el tema minuto a minuto y en este sentido no veíamos ninguna resistencia a que el Ministerio venga a contar de primera mano cómo viene avanzando", expresó.

Sierra también se refirió a las declaraciones realizadas por "otros senadores" sobre la presunta presencia de organizaciones criminales brasileñas en Uruguay y sostuvo que el tema requiere mayor profundidad.

"También han habido declaraciones de diferentes senadores respecto a este tema que me parece que amerita profundizar un poco, porque muchas veces se tiran titulares al boleo, al azar, sin ningún dato, sin ninguna profundidad", cuestionó la diputada frenteamplista.

Grupos criminales brasileños que funcionan como una "escuela criminal"

El informe al que hace referencia el diputado Abdala —y que fue compartido por el Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario de la Policía ante el Mercosur— establece, entre otras cosas, el avance de ciertas bandas criminales de origen brasileño que funcionan como una "escuela criminal" para grupos delictivos en Uruguay, entre ellas, el PCC.

Según compartió El País, el informe detalla que de las 16.872 personas privadas de libertad, 88 son integrantes de organizaciones brasileñas recluidos en Uruguay y 51 estarían asociadas al PCC. El reporte también señaló una advertencia de fuentes policiales sobre la función de los grupos criminales como "escuela criminal", aunque no se encontró evidencia de "actividad directa de esas organizaciones dentro del sistema penitenciario".