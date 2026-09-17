Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Viernes:
Mín  12°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Opinión / PERSPECTIVAS

Perspectivas: ¿Uruguay debe buscar petróleo en su mar o apostar exclusivamente a las energías renovables?

A partir de las opiniones de los lectores de El Observador, un análisis de las claves económicas y estratégicas detrás de la exploración de hidrocarburos offshore.

17 de septiembre de 2026 14:39 hs
WhatsAppVideo2026-09-17at2.42.54PM-ezgif.com-optimize

La consulta planteada en Perspectivas, el espacio de opinión de lectores de El Observador en su página, puso sobre la mesa un dilema central para el desarrollo uruguayo: ¿es momento de explorar hidrocarburos en la plataforma marítima o conviene mantener el foco en la matriz verde? El relevamiento mostró una inclinación marcada: el 20% de las respuestas respaldó la búsqueda directa de petróleo, mientras que un 32% se pronunció a favor de consolidar un modelo energético mixto. A raíz de estos resultados, el jefe de redacción de El Observador, Álvaro Irigoitía, analizó los argumentos económicos, geopolíticos y estratégicos que rodean la discusión.

El límite de la matriz limpia y el peso del transporte

La transformación del sector eléctrico uruguayo se concretó con éxito. En años con régimen ordinario de lluvias, casi la totalidad de la demanda eléctrica en Uruguay se abastece con fuentes renovables, un estándar global en el que únicamente Dinamarca supera el desempeño del país.

Sin embargo, la electricidad no agota la matriz energética total. El nudo crítico reside en el transporte, donde la adopción de vehículos eléctricos, pese a registrar avances interanuales, todavía representa menos del 5% del parque automotor. En los hechos, dos tercios de la movilidad interna continúan supeditados a los derivados del petróleo y la mitad de la matriz energética primaria del país sigue teniendo origen fósil, una rigidez estructural que difícilmente se revertirá en el corto plazo.

Más noticias

Petróleo en Malvinas: exploraciones secretas y negociaciones con el Reino Unido

Ataque con drones desde Irak obliga a Arabia Saudita a cerrar un oleoducto estratégico y el petróleo sube a 109 dólares

Esta realidad nacional se inserta en un contexto global igualmente conservador. A pesar de la aceleración de las inversiones en energías limpias, la expansión de la demanda mundial mantiene a los combustibles fósiles —petróleo, gas y carbón— como responsables de más del 80% de la oferta planetaria. Así como el carbón, tecnología motriz del siglo XIX, todavía aporta cerca del 15% de la energía que consume el mundo, el crudo mantendrá un papel preponderante durante las próximas décadas.

Divisas, regalías y blindaje soberano

Frente a este escenario, la exploración offshore plantea interrogantes sobre qué gana el país en términos de soberanía económica. La respuesta se apoya en tres variables centrales: la balanza comercial, la renta fiscal y la seguridad geopolítica.

En el último año, Uruguay debió importar más de 17 millones de barriles equivalentes de crudo y refinados, una operativa que demandó la salida de más de 1.000 millones de dólares en divisas. La producción en aguas jurisdiccionales no modificaría el precio de adquisición para el mercado interno —que continuaría rigiéndose por cotizaciones internacionales—, pero permitiría retener una parte sustancial de la renta generada dentro del territorio.

De acuerdo con estimaciones de ANCAP, las regalías y la eventual participación estatal en los consorcios de explotación podrían asegurar que hasta un 60% de los beneficios económicos queden en el país. En un escenario de hallazgo comercial, un solo proyecto en producción podría inyectar al erario unos 1.500 millones de dólares anuales.

A ello se añade una dimensión geopolítica fundamental: reducir la exposición a suministradores situados en regiones con recurrente inestabilidad y volatilidad de precios.

En materia institucional, el debate también contempla el destino de esos eventuales recursos extraordinarios. La experiencia internacional sugiere como referencia el modelo noruego: la conformación de un fondo soberano intergeneracional que blinde los ingresos por regalías, preservándolos de los ciclos presupuestales corrientes para financiar infraestructura crítica, programas de desarrollo social y, de manera complementaria, el propio financiamiento de la transición ecológica uruguaya.

Las más leídas

Progreso 0-1 Nacional por la Copa AUF Uruguay: con muy poco fútbol, el equipo de Daniel Carreño clasificó a la siguiente ronda del torneo

Da Silva cuestionó el ingreso "raro" de ciudadanos de Albania, Montenegro y Serbia y el ministro Carlos Negro respondió que la diferencia entre entradas y salidas es "muy mínima"

Al-Diriyah, el club en el que juega Darwin Núñez, confirmó que fue convocado por Diego Forlán a la selección uruguaya y jugará los tres partidos de fecha FIFA

Primera convocatoria de Diego Forlán para la selección uruguaya: los 26 elegidos para enfrentar a Japón, Corea del Sur e India

Temas

petróleo offshore renovables Ancap

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos