Reforma del transporte: gobierno prevé expandir red de ómnibus BRT en 15 años a Ciudad del Plata, Cerro, Progreso y Punta Carretas

La Agencia del Sistema del Transporte Metropolitano (ASTM) que integran el gobierno nacional y las intendencias de Montevideo, Canelones y San José tiene previsto extender la red de ómnibus BRT de alta velocidad y frecuencia a varias zonas del área metropolitana en 15 años.

Tal como es conocido, la primera etapa será unir la Ciudad Vieja con Zonamerica y El Pinar, a través de dos corredores por 18 de Julio-8 de Octubre-Camino Maldonado y 18 de Julio- Avenida Italia-Giannattasio. Esta etapa deberá estar en funcionamiento, según se comprometió el presidente Yamandú Orsi, en 2029.

Pero el sistema de ómnibus de alta frecuencia no se quedará allí. En un informe publicado este jueves, la ASTM presentó su "visión indicativa de red metropolitana de transporte de alta frecuencia", en que se presenta un "esquema conceptual a largo plazo".

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Allí, se marca en un mapa los próximos caminos del BRT, que incluyen, ahora sí, la llegada a San José.

"Se estima que esta red debe incorporar en un plazo de 15 años al menos 5 ejes radiales y 2 ejes transversales que conecten a los tres departamentos del Área Metropolitana y tiene como primera etapa planteada la intervención en los corredores mencionados, que son el primer y tercer corredor en términos de la cantidad de pasajeros transportados", indica el informe.

El nuevo mapa incluye varias líneas más que se interconectan. Por ejemplo, hay una línea que sale desde Punta Carretas, corre por Bulevar Artigas, cruzando Tres Cruces —y conectándose con las otras dos líneas de BRT— y luego sigue por Bulevar Artigas hacia el oeste, hasta conectar —por un camino no determinado en el mapa — con la terminal del Cerro. De allí seguirá por ruta 1 hasta llegar a Ciudad del Plata.

Otra de las líneas cubrirá casi en su totalidad Bulevar Batlle y Ordóñez, desde su nacimiento en la rambla de Buceo hasta casi su final en la Avenida Garzón de Colón.

En el esquema conceptual marcado por la ASTM se incluye una línea que sale desde el Centro de Montevideo, se dirige a la zona del Palacio Legislativo y luego se dirige al norte por las avenidas Agraciada y Garzón, entre otras, hasta llegar a Progreso. También otra línea que sale del Centro, en dirección al Parlamento, sigue por General Flores hasta llegar a la avenida José Belloni.

Justamente en esa avenida habrá un corredor, que se iniciará en la terminal —donde habrá una parada de la línea A que conecta 18 de Julio con Zonamerica— y llegará hasta Manga. Hay una "posible" extensión hasta Toledo.

En el informe, la Agencia explica que se pasa de un "una red atomizada de líneas punto a punto a una red tronco-alimentada".

"En los corredores principales se generan soluciones de alta capacidad, confiabilidad, frecuencia, previsibilidad y velocidad, las cuales se complementan con conexiones donde los pasajeros completan sus viajes, junto a una red densa de líneas transversales que maximizan las opciones de conectividad y acceso a oportunidades (laborales, de salud, educación y esparcimiento) para todas las personas del Área Metropolitana", dice el informe.

En todos los casos, se trata de ómnibus biarticulados de 220 pasajeros que corren por carriles segregados.

Tal como se informó este jueves, el costo de la primera etapa será de US$ 575 millones, sumado a un costo anual de funcionamiento y mantenimiento de US$ 43 millones.