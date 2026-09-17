Manipulaban los POS para cobrar de más en falsas entregas y pedidos a domicilio: ya hay seis condenados

Una investigación policial por múltiples estafas cometidas en Canelones y Montevideo terminó con seis personas condenadas por asociación para delinquir y reiterados delitos de estafa, informó la Jefatura de Policía de Canelones .

La investigación estuvo a cargo de personal de la Seccional 4ª de Las Piedras y permitió identificar una modalidad de estafa en la que los involucrados simulaban entregas o realizaban pedidos a domicilio y utilizaban terminales POS para concretar la maniobra .

Según la información policial, al momento de efectuar los pagos adulteraban el importe previamente informado a las víctimas y cobraban sumas superiores . En algunos casos, además, obtenían comisiones por las maniobras.

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A partir del análisis de registros fílmicos, la indagatoria de testigos y otras tareas de investigación , la Policía reunió elementos que permitieron determinar la participación de varias personas e identificar vehículos utilizados en los hechos.

Con autorización judicial se realizaron allanamientos en distintos domicilios, donde fueron detenidos cuatro hombres, uno de 29 años, dos de 32 y otro de 38. Durante los procedimientos fueron incautados terminales POS, teléfonos celulares, tarjetas y otros elementos vinculados a las maniobras.

Los cuatro fueron condenados como autores penalmente responsables de un delito de asociación para delinquir en reiteración real con reiterados delitos de estafa, a una pena de 12 meses de prisión bajo régimen de libertad a prueba.

Por estos hechos, otras personas ya habían sido condenadas en instancias anteriores de la investigación.

Condenaron al sexto involucrado

Posteriormente, la Policía detuvo a un hombre de 43 años, con un antecedente penal por receptación, quien quedó a disposición de la Justicia.

Tras la audiencia correspondiente, fue condenado por la presunta autoría de un delito de asociación para delinquir en reiteración real con reiterados delitos de estafa, en calidad de autor.

La Justicia le impuso una pena de 15 meses de prisión bajo régimen de libertad a prueba, que incluye seis meses de arresto domiciliario nocturno y supervisión de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama).

Con esta condena, según informó la Policía, son seis las personas condenadas en el marco de la investigación.