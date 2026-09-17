Mala noticia para Diego Forlán y la selección uruguaya: el joven promesa que fue a visitar a Orlando fue convocado por Estados Unidos

El entrenador interino de la selección uruguaya , Diego Forlán , viaja este lunes junto a su cuerpo técnico a Japón, donde debutará como DT de la mayor el próximo jueves 24 de setiembre en un amistoso contra la selección de ese país.

Antes de partir rumbo a Asia, donde dirigirá sus primeros tres partidos con la celeste (ante Japón, Corea del Sur e India), la selección de Estados Unidos presentó su convocatoria para una serie de cuatro amistosos que tendrá en esta fecha FIFA, y uno de los elegidos representa una mala noticia para Uruguay.

El entrenador argentino Mauricio Pochettino eligió entre sus convocados a Justin Ellis , futbolista del Orlando City de 19 años nacido en Estados Unidos, pero con doble nacionalidad uruguaya.

Ellis nació en Florida, Estados Unidos, el 14 de mayo de 2007 , pero también tiene la nacionalidad uruguaya gracias a su madre , oriunda del país. Comenzó en las juveniles del Inter Miami y luego pasó a las inferiores de Orlando, donde en 2025 destacó en el equipo de reserva con siete goles y seis asistencias en 22 partidos, lo que le dio la chance de saltar al primer equipo del club.

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El delantero, que ya había sido convocado para las selecciones juveniles estadounidenses, vive una excelente temporada en Orlando. Lleva 20 partidos disputados, con tres goles y 12 asistencias.

A pesar de que su nombre se hizo conocido en estos últimos meses, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) lo tenía en el radar hace tiempo, e incluso Forlán viajó a Orlando para conocerlo personalmente, con el objetivo de convencerlo para representar a Uruguay.

Las esperanzas no están perdidas para la celeste, al menos por ahora. El reglamento de FIFA indica que un futbolista puede pedir un cambio de selección nacional si no jugó más de tres partidos con un combinado antes de los 21 años.

En estas semanas Estados Unidos enfrentará a Perú, Chile, México y Canadá, lo que significa que si Ellis participa de los cuatro encuentros ya no podrá ser convocado por la selección uruguaya.