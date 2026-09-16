De los 20 reservados que Diego Forlán dejó fuera de la lista definitiva, Agustín Canobbio no viaja para cumplir la suspensión de FIFA; mirá otros ausentes

El entrenador de la selección uruguaya, Diego Forlán, definió la nómina definitiva de 26 futbolistas para afrontar la gira de la fecha FIFA de setiembre y octubre, en la que la celeste se medirá ante sus pares de Japón, Corea del Sur e India y entre los que estaban reservados, dejó afuera a algunos nombres importantes como Agustín Canobbio, Luciano Rodríguez y la sorpresa de aquel listado, Alexander Barboza.

El tema con Canobbio es que se conoció en las últimas horas que la FIFA lo suspendió por dos partidos por su expulsión ante España en el Mundial 20'26, según informaron fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a Referí, por lo que cumplirá su pena en los encuentros contra Japón y Corea del Sur.

En la tarde de este miércoles, el entrenador del combinado nacional, a través de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), dio a conocer la lista.

Tras haber confeccionado una lista preliminar con 46 reservados, el cuerpo técnico realizó un importante recorte de 20 jugadores.

Progreso 0-1 Nacional por la Copa AUF Uruguay: con muy poco fútbol, el equipo de Daniel Carreño clasificó a la siguiente ronda del torneo

Al-Diriyah, el club en el que juega Darwin Núñez, confirmó que fue convocado por Diego Forlán a la selección uruguaya y jugará los tres partidos de fecha FIFA

Agustín Canobbio no fue confirmado para cumplir su suspensión del Mundial 2026

La decisión dejó fuera de la convocatoria a nombres de peso y habituales piezas de recambio en distintas ligas internacionales, entre los que aparece el nombre de Agustín Canobbio como uno de los más importantes, aunque la razón se debe a que fue sancionado por dos encuentros de parte de la FIFA tras su roja ante España en la Copa del Mundo 2026.

Santiago Bueno Foto: Leonardo Carreño

A su vez, otra vez quedó fuera Luciano Rodríguez, pese a que estaba convocado, y tres futbolistas que estuvieron en la lista del Mundial 2026 y que Diego Forlán había reservado, no están Santiago Bueno ni Emiliano Martínez.

En el arco, los descartados de la lista original de los convocados, fueron Ignacio De Arruabarrena y Sebastián Jaume.

En la zona defensiva, la nómina final no contó con Kevin Amaro, José Luis Rodríguez, Nicolás Marichal, Alexander Barboza, Sebastián Boselli, Santiago Bueno, Lucas Olaza ni Marcelo Saracchi.

Luciano Rodríguez

Por su parte, la zona de volantes también registró bajas significativas como las de Emiliano Martínez, Santiago Homenchenko, Agustín Canobbio, Matías Abaldo, Luciano Rodríguez, Lucas Villalba y Diego Rossi.

Finalmente, en la delantera quedaron relegados Agustín Álvarez Martínez, Miguel Merentiel y Álvaro Rodríguez.

Con este plantel depurado, el cuerpo técnico afina los últimos detalles tácticos para afrontar la serie de amistosos en territorio asiático, buscando consolidar la idea de juego colectiva de cara a los próximos desafíos oficiales del seleccionado charrúa.