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Dos hombres fueron condenados por el contrabando de cigarrillos paraguayos

Uno recibió una pena de 20 meses de prisión, sustituida por libertad a prueba, y el otro fue condenado a ocho meses por receptación agravada, aunque también obtuvo libertad a prueba. La mercadería incautada fue decomisada y se dispuso su destrucción

16 de septiembre de 2026 18:56 hs
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Pexels

Dos hombres fueron condenados tras una investigación que permitió desarticular una organización dedicada al contrabando de cigarrillos de origen paraguayo para su posterior comercialización en el mercado uruguayo, informaron desde Fiscalía.

El procedimiento que permitió avanzar en la investigación ocurrió durante la noche del domingo 13 de setiembre, cuando funcionarios de Aduanas y efectivos policiales detuvieron un automóvil conducido por un hombre mayor de edad. Durante la inspección del vehículo fueron encontrados 150 mil cigarrillos de origen paraguayo. A partir de esa actuación, al día siguiente se realizaron cinco allanamientos en Montevideo y Canelones. En esos procedimientos fue detenido quien, según la investigación, era el encargado de levantar la mercadería y funcionaba como "nexo logístico" de la organización.

La Fiscalía obtuvo la condena de ambos hombres mediante procesos abreviados. Uno de ellos, de 38 años, fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de contrabando a 20 meses de prisión. La pena fue sustituida por libertad a prueba durante el mismo período. Además, deberá realizar servicios comunitarios durante seis meses y tendrá prohibido salir del país.

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El segundo condenado, de 45 años, fue responsabilizado como autor de un delito de receptación agravada y recibió una pena de ocho meses de prisión, aunque esta también fue sustituida por libertad a prueba. Además, deberá realizar cuatro meses de servicios comunitarios y tendrá prohibido salir del país.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2.º Turno, en conjunto con el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera, el Departamento de Vigilancia Regional Sur y el Centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior.

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