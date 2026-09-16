ANP buscará alternativas para la ruta Montevideo y Buenos Aires de Colonia Express ante "deterioro" de muelle Maciel

El presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Pablo Genta, se refirió este miércoles al pedido de Colonia Express para comenzar a operar la ruta entre Montevideo y Buenos Aires y explicó cuáles son las dificultades que enfrenta la empresa para concretar la operativa. Genta mencionó el "deterioro bastante avanzado" del muelle Maciel como la razón principal y descartó que sea "un tema de si una empresa lo deja o no lo deja al otro". El jerarca añadió que se "debe construir una alternativa viable y segura para la operativa de los ferries".

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Durante un almuerzo de ADM, el presidente de ANP fue consultado sobre la situación de Colonia Express, que obtuvo en julio la autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para operar la ruta, pero todavía no tiene definidos los horarios ni las condiciones para comenzar a hacerlo.

Genta señaló que la terminal de pasajeros del puerto de Montevideo es "pública" y, por lo tanto, puede ser utilizada por distintos operadores. Sin embargo, aclaró que el problema está vinculado a las malas condiciones del muelle Maciel, donde actualmente se desarrollan las operaciones de ferry.