El presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Pablo Genta, se refirió este miércoles al pedido de Colonia Express para comenzar a operar la ruta entre Montevideo y Buenos Aires y explicó cuáles son las dificultades que enfrenta la empresa para concretar la operativa. Genta mencionó el "deterioro bastante avanzado" del muelle Maciel como la razón principal y descartó que sea "un tema de si una empresa lo deja o no lo deja al otro". El jerarca añadió que se "debe construir una alternativa viable y segura para la operativa de los ferries".
ANP buscará alternativas para la ruta Montevideo y Buenos Aires de Colonia Express ante "deterioro" de muelle Maciel
El presidente del organismo, Pablo Genta, se refirió al tema este miércoles durante un evento empresarial