Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
algo de nubes
Jueves:
Mín 
Máx  18°

Siguenos en:

/ Nacional / PUERTO

ANP buscará alternativas para la ruta Montevideo y Buenos Aires de Colonia Express ante "deterioro" de muelle Maciel

El presidente del organismo, Pablo Genta, se refirió al tema este miércoles durante un evento empresarial

16 de septiembre de 2026 19:08 hs
ANP.webp

El presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Pablo Genta, se refirió este miércoles al pedido de Colonia Express para comenzar a operar la ruta entre Montevideo y Buenos Aires y explicó cuáles son las dificultades que enfrenta la empresa para concretar la operativa. Genta mencionó el "deterioro bastante avanzado" del muelle Maciel como la razón principal y descartó que sea "un tema de si una empresa lo deja o no lo deja al otro". El jerarca añadió que se "debe construir una alternativa viable y segura para la operativa de los ferries".

Genta señaló que la terminal de pasajeros del puerto de Montevideo es "pública" y, por lo tanto, puede ser utilizada por distintos operadores. Sin embargo, aclaró que el problema está vinculado a las malas condiciones del muelle Maciel, donde actualmente se desarrollan las operaciones de ferry.

Más noticias

El China Zorrilla más cerca de unir Uruguay y Argentina: el nuevo barco de Buquebus completa su paso por el Estrecho de Magallanes, "uno de los grandes hitos" del viaje

Buquebus presentó un recurso ante el MTOP pidiendo que anule autorización a Colonia Express para operar ruta Montevideo Buenos Aires

Según explicaron desde Colonia Express, para poder atracar en la terminal, debería tener acceso a un pontón, que es una plataforma flotante para el ascenso y descenso de vehículos del barco, y en el caso del puerto de Montevideo el único existente es propiedad de Buquebus, la empresa que actualmente opera esa ruta.

Las más leídas

Progreso 0-1 Nacional por la Copa AUF Uruguay: con muy poco fútbol, el equipo de Daniel Carreño clasificó a la siguiente ronda del torneo

China construye una ciudad entera en Sudamérica: a más de 4000 metros de altura, dará hogar a 5000 personas

"Lo que acabás de hacer es de mala fe": Oddone se cruzó con periodista que comparó su modelo económico con el de Arbeleche

Un departamento de Uruguay reguló monopatines y otros vehículos eléctricos: casco obligatorio, límite de 25 km/h y seguro contra terceros

Temas

Colonia Express Administración Nacional de Puertos (ANP) Pablo Genta Buquebus

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos