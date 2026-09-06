El China Zorrilla más cerca de Uruguay: el nuevo barco de Buquebus completa su paso por el Estrecho de Magallanes, "uno de los grandes hitos" del viaje

El buque China Zorrilla de Buquebus , 100% eléctrico, se encuentra cada vez más cerca de Uruguay desde su partida desde Tasmania (Australia) y ahora se encuentra completando su paso por el Estrecho de Magallanes .

La empresa definió al barco como "el buque 100% eléctrico más grande del mundo" y se encuentra en dirección hacia Nueva Palmira para que pueda operar desde Uruguay .

El China Zorrilla es transportado sobre la cubierta del Black Marlin , un buque carguero de gran porte especializado en el transporte de cargas extraordinarias , como componentes para proyectos de energía eólica, remolcadores, barcazas y otras cargas especiales.

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En este caso, el traslado de este barco requirió una planificación particular que constó en verificar los pesos, centros de gravedad, estabilidad y sistemas de fijación . Según la tripulación este traslado "no es algo habitual" .

El buque carguero cuenta con un sistema que le permite modificar su condición de flotación y sumergir parcialmente su cubierta para realizar las complejas operaciones de carga y descarga. Sistema que se implementará cuando llegue a Nueva Palmira, donde el China Zorrilla volverá a flotar, esta vez, sobre las aguas del Río de la Plata.

En cuanto al cruce del Estrecho de Magallanes, desde la empresa detallaron que "es una región marcada por la interacción entre océanos, corrientes, vientos y condiciones meteorológicas cambiantes", por los que "navegarla exige experiencia, planificación y atención permanente".

Trayecto del buque China Zorrilla de Buquebus por el Estrecho de Magallanes Foto: Buquebus

Del mismo modo, agregaron que "atravesar ese escenario transportando sobre cubierta una embarcación de 130 metros convierte al paso por Magallanes en uno de los grandes hitos de todo el viaje".

Además de estos metros de largo, tiene unos 32 de ancho. Está construido íntegramente en aluminio naval y con capacidad para transportar hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos. El nivel principal cuenta con un espacio comercial de casi 2.300 metros cuadrados y el nivel superior concentrará espacios gastronómicos, áreas comunes y las tres clases de viaje: Turista, Business y Primera.

El barco, además, cuenta con un sistema de propulsión íntegramente eléctrico e incorpora un sistemas de almacenamiento de energía también para los servicios de a bordo durante su operación comercial. La propulsión 100% eléctrica permite "operación sin emisiones directas durante la navegación, una experiencia super silenciosa y con menores vibraciones respecto de embarcaciones convencionales", aseguraron desde la empresa.

El China Zorrilla fue diseñado para conectar Buenos Aires con Colonia del Sacramento y para Buquebus representa "una nueva etapa en el proceso de innovación y descarbonización del transporte".