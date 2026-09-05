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Una mujer de 69 años fue asesinada en Florida: la Policía investiga si se trató de un femicidio

En Montevideo, por otra parte, un hombre fue asesinado a tiros desde una camioneta en el barrio Manga

5 de septiembre de 2026 18:37 hs
20240410 Policia, patrullero, seguridad
Foto: Inés Guimaraens

La Policía de Florida investiga el asesinato de una mujer de 69 años cuyo cuerpo fue encontrado en el piso de su casa en la localidad de Cardal, estaba rodeado de manchas de sangre.

Fue la pareja de la víctima quien avisó a las autoridades. Según el relato del denunciante, estaba trabajando en el campo y volvió a su casa porque la mujer no le atendía el teléfono.

Luego de la llegada de la Policía a la escena, personal médico confirmó la muerte, en primera instancia, por muerte violenta. Según supo El Observador, las autoridades están investigando si tipifican el caso como femicidio o como homicidio, es decir si fue asesinada por cuestiones asociadas a su género.

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De las averiguaciones participan la Fiscalía Departamental de 2° Turno de Florida, médico forense y Policía Científica.

Otro asesinato, pero en Montevideo

También este sábado, pero en Montevideo, fue asesinado un hombre de 38 años en el barrio Manga. Luego de escuchar varios disparos, policías encontraron a la víctima tendida en la calle. Los efectivos realizaron su traslado a la policlínica de la zona, donde los médicos constataron la muerte.

La información primaria indicó que esta persona fue sorprendida por otras dos con el rostro cubierto en una camioneta , quienes realizaren varios disparos y luego escaparon. En lugar, dos vehículos también resultaron impactados por las balas. Este caso es investigado por Policía Científica, Departamento de Homicidios y la Fiscalía de Homicidios de 3° Turno.

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