Senador blanco pidió disculpas por decir que si subsecretaria de Interior no fuera mujer resolvería sus diferencias "de otra manera"

El senador del Partido Nacional Carlos Camy pidió disculpas este sábado luego de decir en el Parlamento que si la subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde , no fuera mujer resolvería sus diferencias con ella "de otra manera".

"Anteayer (por el jueves) en el Senado, solicité a la subsecretaría del MI (Ministerio del Interior) retractarse por los dichos referidos al ex ministro Larrañaga . Lo hizo y lo valoro. En el fragor de mis palabras, si alguna de ellas, pasaron el límite debido pido disculpas. El diálogo y el respeto siempre son el camino", escribió Camy en su cuenta de X.

La polémica se desató luego de que solicitara a Valverde en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado que pidiera disculpas por haber vinculado en una actividad del Frente Amplio, el pasado 25 de agosto, los problemas de salud mental y suicidos en la Policía con la frase "hay orden de no aflojar" del exministro Jorge Larrañaga, fallecido en 2021.

Anteayer en el Senado, solicité a la Subsecretaría del MI retractarse por los dichos referidos al ex Ministro Larrañaga. Lo hizo y lo valoro. En el fragor de mis palabras, si alguna de ellas, pasaron el límite debido pido disculpas. El diálogo y el respeto siempre son el camino.

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"La subsecretaria es mujer, si hubiera sido otro el caso capaz que lo resolvíamos de otra manera": la frase de Camy a Valverde tras polémica por Larrañaga

Camy, uno de los dirigentes más allegados a Larrañaga, aprovechó la comparecencia del Ministerio del Interior en la comisión del pasado jueves para pedirle a Valverde que se retractara por sus dichos , aunque la subsecretaria ya había pedido disculpas durante una entrevista en Lado B de TV Ciudad.

En la sesión de ese día, el senador blanco intervino para "aprovechar la presencia de las máximas jerarquías del ministerio" y traer a colación lo dicho por Valverde el 25 de agosto, porque se habían pasado "determinadas líneas".

"La subsecretaria es mujer, es una señora. Lo dejo por acá y en estos términos, porque si hubiera sido otro el caso, capaz que lo resolvíamos de otra manera; porque a quien no está para defenderse, los defienden los amigos", dijo el dirigente del sector Alianza Nacional, fundado por Larrañaga.

El rechazo de Fernando Pereira y del sector de Valverde

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio Frente Amplio

Este sábado, consultado por el tema luego del Plenario Nacional del Frente Amplio, Fernando Pereira rechazó la forma en la que Camy se dirigió a Valverde.

"Hemos visto un tono inadecuado en el senador Camy que plantea que si la subsecretaria Valverde no fuera mujer resolvería eso de otra forma. En Uruguay, eso se llama trompada. ¿Dónde está esa violencia? ¿Con esa violencia se puede hacer política? ¿Los senadores quieren resolver los problemas y diferencias de esa manera? Una cosa es tener diferencias y, otra cosa, es pasarse de rosca", consideró.

Y dijo que Camy había escrito un tuit en el que "intenta disculparse" pero "a medias".

"Si alguien se sintiera afectado... ¿Cómo no se va a sentir afectado alguien a quien, en cierta medida, amenazan (con) que si no fuera mujer terminaría a golpes de puño? Tienen que reflexionar. Cuando dicen que nosotros tenemos la furia, lean las actas, porque la furia no está en el Frente Amplio", respondió.

Por otra parte, el sector Vertiente Artiguista, al que pertenece Valverde, emitió una declaración en la que respaldó a Valverde y catalogó de "inadmisibles" las declaraciones de Camy, consideradas una evidencia del "machismo que todavía persiste en la política".

"Decir 'como es mujer lo dejo por acá' no es una muestra de consideración, sino que una amenaza. Es una expresión violenta que establece una diferencia en el trato por su condición de mujer, la desvaloriza y la coloca en un lugar de desigualdad dentro del debate político", señalaron desde el sector.

También subrayaron que el "alcance" de las declaraciones de la subsecretaria había sido "aclarado" y que fue Camy quien decidió "seguir divulgando para justificar su agresión".

"Tenemos la responsabilidad colectiva de construir una política libre de violencia, discriminación, expresiones machistas e intolerancia, basada en el respeto y el diálogo democrático entre quienes tenemos diferencias", agregaron.