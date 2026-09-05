Los precios de los granos resisten con niveles récord en un escenario volátil

Los precios de los granos se mantienen en un nivel alto , atravesando un momento que se da cada varios años. Esta semana la soja alcanzó el mayor precio desde diciembre de 2023 y el maíz y el trigo los máximos en más de tres años . Y la colza en el mercado europeo se ubica en el techo de cotizaciones de los últimos cuatro años .

Una suma de factores incrementa la volatilidad: la guerra entre Rusia y Ucrania que estrangula la salida de las cosechas de la región, la guerra entre Irán y Estados Unidos que volvió a influir al alza en el petróleo –el barril de Brent cerró la semana a US$ 96–, las perspectivas estadounidenses de una cosecha de verano menor a la esperada y la confirmación de las peores cosechas europeas de trigo y maíz en varios años.

Las bajas registradas en el tramo final de la operativa semanal respondieron a la toma de ganancias de los fondos y de cara a un fin de semana largo en Estados Unidos, por el feriado del Día del Trabajo este lunes 7, que también influyó en el posicionamiento de los inversores.

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A nivel local la incertidumbre por el rendimiento que puedan alcanzar los cultivos de invierno, con riesgo climático sobre el periodo de cosecha por posibles excesos de lluvia está frenando las colocaciones por parte de los productores en un mercado con valores por encima de lo presupuestado.

Hasta principios de setiembre, los cultivos de invierno consolidan un buen panorama, con agua y mayor luminosidad en los últimos días.

En Uruguay ya comenzaron algunas siembras de maíz, con un arranque en fechas óptimas para la zafra de verano 2026/2027.

Según el Instituto Nacional de Semillas (Inase), las importaciones de semilla de maíz ya superaron el total de todo 2025, un volumen suficiente para 330 mil hectáreas, incluyendo el área bajo riego.

El precio del maíz puesto en Uruguay se ubica en US$ 262.

El trigo cae por señales de paz

El presidente ruso Vladimir Putin expresó que podría haber una salida a la guerra, y se espera que negociadores estadounidenses visiten Kiev y Moscú en los próximos días, en momentos en que Washington busca reactivar los esfuerzos para poner fin al conflicto, según señaló el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Las expectativas de avances diplomáticos presionaron a la baja al trigo, que cayó casi US$ 20 en dos días y cerró sobre US$ 270 por tonelada en la posición diciembre 2026, referencia para el trigo y la cebada cervecera en Uruguay.

En la práctica, los bombardeos a barcos que transportan granos continúan, lo que contuvo mayores bajas en el mercado del trigo.

La realidad del suministro físico no ha cambiado: hay grandes volúmenes de grano del Mar Negro listos para ser embarcados, pero los daños en la infraestructura limitan lo que realmente se puede mover, incluso si se declarara la paz.

El trigo va camino a una cosecha muy pobre en Estados Unidos y muy complicada en Ucrania y Rusia. La excepción está en Australia, donde el Ministerio de Agricultura elevó su previsión de producción a 29,9 millones de toneladas, un incremento del 12% respecto a estimaciones previas, por lluvias de agosto superiores a lo esperado.

En Uruguay la referencia para el trigo corrigió de US$ 220 a US$ 225 por tonelada, muy distante aun de Chicago, mientras que en cebada se alcanzaron referencias de más de US$ 285 en la semana que corrigieron a la baja para el viernes, al eje de US$ 270 tonelada.

Soja: presiones cruzadas

La soja concluyó la semana en baja, presionada por el posicionamiento de los inversores antes del fin de semana largo y la expectativa del próximo informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que se conocerá el viernes próximo.

A esa presión bajista se sumó la decisión del gobierno de Estados Unidos de modificar la obligación de corte de biocombustibles, lo que enfrió el mercado a mitad de semana al moderar la demanda de aceite y de soja para ese destino.

De todos modos, las compras chinas de soja estadounidense continúan dando soporte al mercado, reforzadas por nuevas ventas informadas por el organismo norteamericano. Las preocupaciones por condiciones cálidas y secas en zonas productoras de Estados Unidos también limitaron la magnitud de las bajas.

La referencia de soja de la próxima cosecha en Uruguay se ubicó entre US$ 440 y 445 la tonelada, los valores máximos para el cultivo desde el último trimestre de 2023.

Maíz y un récord de tres años

El maíz cerró una semana volátil, con un empate en US$ 211 por tonelada para la posición diciembre, mientras que la posición mayo de 2027 terminó en US$ 220, luego de haber alcanzado el martes un récord de más de tres años, en US$ 223. La referencia en Uruguay se mantiene en US$ 245.

En la previa al fin de semana largo y al informe del USDA, la volatilidad y la presión sobre las cotizaciones encontraron cierto sostén en las expectativas de menores rendimientos en Estados Unidos previo al informe del viernes.

Los primeros datos sobre la producción de maíz en Francia resultan muy decepcionantes y confirman el peor escenario posible con una producción de 9 millones de toneladas, 35% inferior a la de la zafra anterior.

“La escasez de producción en Europa es real y está confirmada, no se debe a problemas logísticos y no es reversible”, sentenció un analista británico.

Los datos de estado de los cultivos en Estados Unidos, que se conocerán el lunes, serán clave.

El país se acerca a su cosecha, con pico en octubre y noviembre, y las ventas de grano de la cosecha anterior contribuyen a equilibrar el mercado.

Colza con respaldo del petróleo

La colza cerró cerca del equilibrio con referencias de US$ 568 la tonelada en Uruguay, respaldada por la suba del petróleo y entre los factores agrícolas por el retraso de la cosecha canadiense, ralentizada por el mal tiempo.

En el mercado local las referencias para la carinata se ubican en US$ 615, la camelina US$ 556 y el girasol, que se espera amplíe su área el próximo verano, a US$ 462 más el premio por contenido de aceite.

Arroz: ascenso gradual de cara a la siembra 2026/27

El arroz mantiene una trayectoria gradual de ascenso.

En Brasil, la cotización de la bolsa de 50 kilos se acercó a US$ 15,50, tres dólares más que hace un año, con un repunte de más de 50% en lo que va del año.

Es una señal positiva a pocas semanas de que comience la siembra de la zafra 2026/27, para la que no se espera faltante de agua.