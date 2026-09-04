El valor de los corderos sigue en niveles de récord y los precios de las lanas vuelven a subir

Los precios de las lanas subieron por segunda semana en los remates australianos, referencia global para el mercado lanero, y en Uruguay la demanda reaccionó a la suba con un mayor interés en lotes disponibles, a la vez que siguen encendidos los precios por los corderos y por la carne ovina .

“Los valores (por las lanas) son muy buenos, el problema de que en esta fecha no haya más negocios son los retrasos en la esquila y en los análisis para tener los lotes prontos y que la dinámica comercial se active”, apuntó Pablo Iramendi, presidente de la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay.

El Indicador de Mercados del Este (IME) subió 1,4% en la semana hasta US$ 13,49 por kilo base limpia y se ubicó 60% por encima del valor de hace 12 meses.

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Valores "en el techo" por corderos y la carne ovina y fuerte rebote de precios por lanas

En dólares australianos la suba fue de 2% por la baja del tipo de cambio, una evolución que refleja la dinámica de un mercado demandado en el que se colocó el 95,6% de la oferta, que volvió a ser relativamente escasa con 25 mil fardos.

Lo que pasa con los precios de las lanas

“Si se mantienen estos precios va a ser una zafra espectacular”, dijo Iramendi en Radio Rural, y estimó que si bien las cotizaciones van a tener altibajos “no hay señales de que vaya a bajar porque la oferta sigue siendo limitada, acá y en el mundo”.

La zafra va a ser lenta, anticipó, con las esquilas retrasadas alrededor de un mes por las lluvias, que complican el ritmo de trabajo y elevan la incertidumbre por la calidad de la lana.

Los últimos negocios mostraron alguna leve suba respecto a las últimas semanas, aunque los productores mantienen expectativas de cotizaciones superiores, especialmente por las lanas más finas y con certificaciones.

La mayoría de los lotes que se coloca son de poco volumen, acondicionados con grifa verde y en la mayoría de los casos sin certificar.

Se manejan valores de US$ 11 por kilo vellón para lanas Merino finas de 18 micras con certificación y entre US$ 10 y US$ 10,50 los lotes del mismo diámetro con grifa verde y sin certificación.

Los lotes Merino de 19 micras entre US$ 9 y US$ 9,5 por kilo vellón y en el eje de 20 micras entre US$ 8,5 y US$ 9 por kilo base sucia.

Por lanas de 21 y 22 micras los negocios varían entre US$ 6 y US$ 7,50 según las especificaciones del lote.

En Corriedale de 28 micras con grifa verde los lotes van desde un piso de US$ 2,50 a más de US$ 3 por kilo en el rango de 27 micras.

Corriedale grifa verde entre 2,5 y 3 para 28 y 27 micras.

Los operadores australianos proyectan que la oferta, que volverá a ser limitada la próxima semana, debería atraer una demanda persistente, “aunque es probable que los elevados niveles de precios mantengan a los compradores selectivos y al mercado volátil”.

Faena mínima y referencias por corderos y carne ovina

Los altos precios que convalida la industria por los lanares para faena no están logrando que aparezca una oferta mayor, lo que sigue dificultando una consolidación de la actividad y reduciendo las colocaciones en el exterior.

Ya muy cerca de la esquila y con retención de vientres, principalmente en razas de lana fina, el mayor interés es por corderos que siguen subiendo semana a semana y están sobre los US$ 6,30 por kilo mientras que las ovejas se sitúan en el eje de US$ 5,20 por kilo.

La faena de ovinos en agosto sería inferior a la de junio, según se puede estimar de los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC) a falta de un día hábil para cerrar el mes, por lo que marcaría el piso de este año con menos de 16 mil cabezas.

Hasta el sábado 29 se reportan 15.245 lanares faenados en el mes, por lo que agosto podría incluso perforar el mínimo histórico de 15.807 cabezas en abril de 2026, un mes sumamente atípico en el que las lluvias permanentes impidieron las cargas.

Son unas 40 mil cabezas menos que agosto de 2025, una caída de 64% que es la mayor diferencia interanual en 2026.

Esta operativa mínima se traslada a los negocios de exportación, que se desplomaron en agosto, con solo 210 toneladas embarcadas, una caída interanual de 66%.

En los últimos 30 días la tonelada exportada de carne ovina registró un precio promedio de US$ 6.292, el más bajo desde mediados de mayo.

China ha sido el principal comprador, con 59 toneladas, seguido por Canadá con 51 toneladas.

El mayor impacto lo ha tenido la caída de Brasil, que con solo 31 toneladas muestra una reducción interanual de 82%.