Gabriel Fernández volverá a ser candidato a presidente de Conaprole: los ejes temáticos que priorizará

Gabriel Fernández, actual presidente de Conaprole , encabeza la Lista 1010 que se presentará en las elecciones de autoridades de la cooperativa , programadas para el viernes 6 de noviembre, completando la propuesta a los socios cooperarios Juan Parra como candidato a vicepresidente y Daniel Laborde, César De León y Clever Machin como candidatos a directores .

La Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole), desde las elecciones de 2021, tiene como integrantes de su directorio a Gabriel Fernández Secco, Alejandro Pérez Viazzi, Daniel Laborde Goñi, Juan Parra Mainero y Álvaro Lapido Bove. En aquella instancia electoral hubo tres listas (la 1010 encabezada por Fernández, la 1936 liderada por Alessio Ortolani y 2021 con Lapido como candidato a presidente) y Fernández sucedió como presidente a Álvaro Ambrois, quien presidía desde 2016.

Más del 40% de los ingresos por exportaciones ocurrieron por embarques de carne vacuna, celulosa y lácteos

Según se informó a El Observador, este martes 8 de setiembre, en la sede de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Fernández y Parra presentarán oficialmente la propuesta y la visión de la Lista 1010 para el futuro de la institución, bajo el lema "10 propuestas de la 1010 para el mejor futuro de Conaprole" .

Según adelantaron sus voceros, los ejes temáticos considerarán temas como el precio pagado al productor por la leche, la cercanía con las familias tamberas, la solidez financiera de la cooperativa y la proyección internacional de la empresa, que entre 2020 y 2026 pasó de 41 a 75 mercados externos abastecidos.

El lanzamiento, se señaló, marca el inicio formal de la campaña, en la que la Lista 1010 buscará renovar su compromiso al frente de Conaprole, dando continuidad al trabajo realizado e incorporando nuevas miradas para los desafíos que vienen.

La emblemática Lista 1010 presentará su propuesta bajo la consigna de dar continuidad a la gestión actual con una combinación de experiencia y renovación, se indicó, teniendo como concepto de base "Experiencia que da certezas, renovación que da futuro", se añadió.

Contexto

"Vamos por la Conaprole de los 100 años", enfatizó Gabriel Fernández, presidente de Conaprole, la mayor empresa exportadora de Uruguay, cuando se celebraron los 90 años de la fundación de la empresa, sucedida un 1° de junio de 1936. El acto permitió, además, inaugurar el nuevo edificio corporativo de la compañía, sobre la calle Magallanes en el barrio Cordón en Montevideo, en el mismo sitio en el que esta industria produjo sus primeros litros de leche.

Los números de la mayor agroindustria uruguaya

Con base en datos expuestos en el acto de celebración de los 90 años, Conaprole industrializa cada año 1.650 millones de litros, remitidos por unos 1.500 tamberos, el 75% de escala familiar. La empresa genera 25.000 empleos entre directos e indirectos. Con más de 300 productos, en 23 mil puntos de venta del mercado interno, genera un valor anual de US$ 370 millones. Con relación al mercado externo, a donde se dirige el 80% de la lecha manejada, se embarcan 100 productos a 400 clientes y se genera el ingreso por esa vía de US$ 700 millones cada año.