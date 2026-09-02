Daños por garrapata bovina: distribución y aplicación de hemovacunas sin costo a productores familiares

Hasta el jueves 15 de octubre hay plazo para que productores ganaderos de escala familiar se postulen al beneficio de recibir hemovacunas sin tener que pagarlas , para utilizarlas como herramienta para combatir de mejor modo las adversidades relacionadas con la presencia de garrapata en los rodeos .

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) presentó, esta semana, los requisitos y el procedimiento para la distribución y aplicación de hemovacunas destinadas a productores familiares y que posean terneras menores a un año, como parte de las acciones para reducir la enfermedad y mortandad de bovinos por tristeza parasitaria.

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Las hemovacunas estarán destinadas a productores familiares que cuenten con registro activo en el MGAP, estén ubicados en zonas donde la garrapata bovina es endémica o presenten un riesgo significativo de introducción de la enfermedad, dispongan de terneras menores de un año y cuenten con instalaciones adecuadas para realizar la vacunación de los animales.

El MGAP, se anunció, implementará acciones orientadas a disminuir la incidencia de la tristeza parasitaria y evitar la enfermedad y muerte de animales bovinos.

Los detalles de este emprendimiento fueron expuestos en una conferencia de prensa, en la sede del MGAP en Montevideo, por el ministro Alfredo Fratti; por el director general de Desarrollo Rural, Gabriel Ísola; por la directora de Descentralización, Ariadne García; y por el asesor y coordinador del Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, Carlos Fuellis.

Par conocer otros detalles y postularse hay que ingresar en este enlace.

El ministro Fratti destacó que el objetivo es reducir la morbimortalidad asociada a esta enfermedad y señaló la importancia de la hemovacuna como herramienta preventiva.

“Tenemos el objetivo de evitar la morbimortalidad de animales bovinos por tristeza parasitaria. Esta vacuna previene la enfermedad por la que mueren los animales", afirmó.

Fratti también explicó que, en esta primera etapa, el laboratorio entregó 20.000 dosis, que fueron destinadas a Procría.

Según indicó, se estima que la distribución comience en setiembre y finalice en octubre.

Asimismo, informó que la dirección General de Desarrollo Rural y el Instituto Nacional de Colonización serán los encargados de aportar la información necesaria para determinar la nómina de productores que cumplen con los requisitos para acceder al beneficio.

Protección sanitaria y productiva

Por su parte, Fuellis destacó la importancia de contar con esta herramienta preventiva y señaló que la hemovacuna permite reducir futuros riesgos en el rodeo y prevenir impactos asociados a la enfermedad, contribuyendo a la protección sanitaria y productiva de los establecimientos familiares.

Rodeo vacuno de la raza Angus. Foto: Juan Samuelle

La hemovacuna

La hemovacuna Hemovac, del laboratorio König, es una vacuna viva atenuada que se conserva congelada y requiere un manejo muy cuidadoso para mantener su eficacia. Por ese motivo la manipulación, preparación y aplicación de la vacuna será realizada exclusivamente por profesionales de la medicina veterinaria. Es una vacuna veterinaria para bovinos contra la tristeza parasitaria bovina —babesiosis y anaplasmosis— y está indicada también para proteger rodeos en establecimientos que luchan contra la garrapata.