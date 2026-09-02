Nueva lista inteligente de frutas y verduras con un producto destacado y precios abajo de $ 50 por kilo

Con el apio como rubro destacado , el Observatorio Granjero informó la existencia de una nueva lista inteligente , con frutas y verduras de compra especialmente recomendada a la población , tratándose de productos de la granja que tienen entre otras ventajas el presentar precios atractivos para los consumidores .

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Se trata de una promoción que tiene como objetivo que esos productos sean adquiridos por consumidores en cualquier sitio y en todo el país, por ejemplo en locales del Mercado Polivalente de la UAM, en puestos del Mercado Agrícola Montevideo (MAM), en las ferias, en almacenes, en autoservicios y también en grandes superficies.

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¿De qué modo se define qué es la Lista Inteligente?

Es un conjunto de alimentos producidos en sistemas granjeros, en casos puntuales con aportes de la importación, cuyo consumo es recomendado por el Observatorio Granjero, emprendimiento ejecutado por un convenio entre Digegra del MGAP y la UAM.

¿Cuáles son los precios de referencia de los productos de esta nueva lista?

Apio $ 75 el atado y $ 10 la rama

Lechuga $ 35 la unidad

Perejil $ 30 el atado

Nabo $ 15 cada uno

Naranja $ 35 el kilo

Limón $ 35 el kilo

Manzana Cripps Pink $ 39 el kilo

Zapallo Kabutiá $ 49 el kilo

Papa $ 45 el kilo

Nota: precios de este martes 1° de setiembre / Fuente: La Feria de la UAM en el Mercado Polivalente.

¿Por qué conviene comprar esos productos?

Porque tienen presencia abundante en el mercado –la mayoría son de producción estacional–; se los obtiene a un precio conveniente para el consumidor; el incremento en su ingesta es un beneficio de alta importancia dada la inclusión en la dieta de más porciones de alimentos sanos y nutritivos; y es un factor de apoyo a los productores, quienes dada una mayor demanda estarían colocando en forma más fluida sus productos, aspecto valioso sobre todo en rubros en los que se ha obtenido de las quintas mucho volumen y cuya comercialización cuesta más.

¿Se pueden obtener datos sobre las propiedades de esos nueve rubros y consejos sobre cómo conservarlos del modo adecuado?

Sí, en este enlace se accede a esos consejos, haciendo click sobre cada foto de producto.

Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM). Foto: Juan Samuelle

Puntos de vista

El Observatorio Granjero, en su último boletín de precios con referencias de valores mayoristas para frutas y hortalizas (al inicio de este lunes 31 de agosto), informó: “La semana comenzó con una mayor concurrencia de compradores y un mayor levante de mercadería, a pesar de encontrarnos en los últimos días del mes".

"Informantes calificados mencionaron el mayor interés por mercadera de parte del público comprador", añadió.

Subas y bajas en el mercado mayorista

Con respecto al último relevamiento de precios, descendieron los valores por tomates Cherry, morrón Amarillo, chauchas, coliflor, brócoli, zapallito, zucchini y alcauciles.

Por otro lado, se registraron aumentos en los valores de referencia de morrones Verde y Rojo, tomate Redondo, pepino, zapallo Kabutiá, choclo, rúcula y albahaca.

Martín Gutiérrez, de La Feria de la UAM, expresó a El Observador que en estos momentos “en el fin de agosto se vio una mejora de la demanda, acompañada por una oferta variada a pesar de las inclemencias climáticas”.

“Es importante destacar el incremento en el precio del tomate y una pequeña suba en el precio de zapallos y de boniatos”, agregó.

Finalmente, dijo, “setiembre es esperanzador ya que el buen tiempo genera en el público otra disposición para el consumo de frutas y verduras”.

¿Cómo sigue?

La próxima Lista Inteligente se informará el martes 15 de setiembre.