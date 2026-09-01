El oasis argentino fundado por un uruguayo: rodeado de bosques, lagos y montañas, recibe turistas de todo el mundo

A orillas del lago Lácar y rodeada por bosques y montañas, San Martín de los Andes se consolida como uno de los principales destinos turísticos de la Patagonia argentina . La ciudad se encuentra en el sur de Neuquén , a 640 metros sobre el nivel del mar, y funciona como una de las puertas de entrada al Corredor de los Lagos y al Parque Nacional Lanín .

Si bien su fundación remite al 4 de febrero de 1898, lo cierto que la identidad de quien concretó ese acto histórico generó una controversia. Durante décadas, la creación del poblado quedó vinculada al general Rudecindo Roca , pero una investigación basada en cartas, actas y otros documentos permitió dar cuenta que en realidad el responsable fue el coronel Celestino Pérez , un militar de origen uruguayo.

La localidad combina actividades durante las cuatro estaciones. En los meses cálidos, los lagos, senderos y caminos permiten realizar trekking, ciclismo, pesca y paseos náuticos. Durante el invierno, el cerro Chapelco concentra buena parte de la propuesta relacionada con la nieve.

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El lago Lácar es uno de los puntos centrales de San Martín de los Andes . La costanera permite recorrer el sector urbano junto al agua y acceder a diferentes excursiones y circuitos. Desde allí también comienza el recorrido hacia la Ruta de los Siete Lagos , uno de los itinerarios más conocidos de la Patagonia.

El camino se extiende durante unos 110 kilómetros hasta Villa La Angostura por la Ruta Nacional 40. El trayecto atraviesa los parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi y permite conocer lagos como Machónico, Hermoso, Falkner, Correntoso y Espejo, además de distintos miradores y desvíos.

Otra alternativa consiste en recorrer sectores del Parque Nacional Lanín. Desde San Martín de los Andes se puede acceder a circuitos vinculados con el lago Huechulafquen, el lago Lolog, Hua Hum y diferentes áreas próximas al lago Lácar. El sitio ofrece senderos para caminatas, caminos para vehículos y propuestas relacionadas con el agua y la montaña.

El mirador Arrayanes permite obtener una vista panorámica de la ciudad, el lago Lácar y las montañas que rodean el valle. El acceso puede hacerse en vehículo, bicicleta o a pie mediante un circuito de dificultad media.

Cerro Chapelco

Durante el invierno, el cerro Chapelco se convierte en uno de los principales puntos de actividad. El centro de esquí ofrece alternativas para quienes practican deportes sobre nieve y también recibe visitantes que buscan disfrutar del paisaje cordillerano durante esa temporada. El Parque Nacional Lanín identifica a Chapelco como uno de los principales destinos invernales de la zona.

La investigación que permitió atribuirle a Celestino Pérez la fundación de San Martín de los Andes

La historia de Celestino Pérez constituye uno de los aspectos menos conocidos de San Martín de los Andes. Una investigación realizada por Noemí Valentino, Ana María Manceda y el arqueólogo Diego Chammah para la Fundación San Martín de los Andes analizó documentos que habían permanecido en manos privadas.

Rudecindo Roca

El trinomio concluyó que Pérez fue quien ejecutó el acto fundacional del 4 de febrero de 1898, mientras Rudecindo Roca se encontraba a unos 80 kilómetros del lugar.

Roca había recibido la misión de avanzar con la ocupación y el establecimiento de población en la región cordillerana, pero la documentación analizada atribuye a Pérez la concreción de la fundación.

Un acta de 1910 también resulta relevante: vecinos de la localidad eligieron a Celestino Pérez como presidente honorario de una comisión de festejos y lo identificaron como el fundador. Una medalla realizada en aquella época llevaba la inscripción que lo reconocía como fundador de San Martín de los Andes y mencionaba la fecha del 4 de febrero de 1898.