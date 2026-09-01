Un técnico uruguayo fue elegido para sustituir a Alfredo Arias en Junior de Barranquilla: Jorge Bava quedó descartado

Junior de Barranquilla concretó un movimiento de alto impacto emocional y deportivo al confirmar a Sebastián Viera como su nuevo entrenador profesional, cuando había habido alguna charla previa con el representante de Jorge Bava, extécnico de Nacional.

El exfutbolista uruguayo, máxima leyenda moderna del club, asume el cargo tras la salida de Alfredo Arias, cambiando los guantes por la libreta de táctica para intentar encarrilar el rumbo en la Liga Colombiana.

En la mañana de este martes, Bava había dicho en El Espectador Deportes: "Le había pedido a mi representante descansar hasta diciembre, pero hoy voy a almorzar con él para saber si es una posibilidad real lo de Junior de Barranquilla, ya que conozco bien el mercado colombiano".

El retorno de Sebastián Viera no es un hecho menor. Durante su etapa en el arco de Junior de Barranquilla, el arquero uruguayo disputó 638 partidos -siendo el jugador con más presencias en la historia del club-, anotó 13 goles de tiro libre y penal, y cosechó siete títulos oficiales.

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Su figura, asociada al liderazgo y a la mística barranquillera, fue el factor determinante para que la dirigencia lo eligiera por encima de candidatos con vasta trayectoria en el medio.

Esta nueva aventura representa el segundo reto en la carrera del uruguayo en la dirección técnica, tras su paso previo por el banco de Real Cartagena.

En esta ocasión, estará acompañado por su padre, Mario Viera, en el rol de asistente técnico, y por Ramón Vásquez a cargo de la preparación física.

El principal objetivo de Sebastián Viera será levantar el rendimiento de un plantel golpeado por un flojo arranque de semestre. La hinchada que durante más de una década celebró sus atajadas decisivas hoy aguarda que su temperamento y conocimiento del vestuario se trasladen a las decisiones tácticas, en busca de devolver a la institución a los primeros planos del fútbol colombiano.