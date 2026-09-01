Nacional cierra el período de pases con dos fichajes ofensivos: Nahuel Gelos y el argentino Alejandro Martínez

En el cierre del período de pases de mitad de temporada del fútbol uruguayo, este martes, Nacional incorporó a dos jugadores de carácter ofensivo que se suman al plantel de Daniel Carreño.

Se trata del argentino Alejandro Martínez , quien llegó días atrás a Montevideo y cuya ficha pertenece a Talleres de Córdoba; y Nahuel Gelos , que pasa a los tricolores desde Miramar Misiones.

Ambos firman con el club en calidad de préstamo y con sus traspasos se cierra el mercado para Nacional.

El argentino Martínez, a quien los albos seguían desde el año pasado, llega desde Huracán de Parque Patricios, club en el que estaba a préstamo desde la T.

Se confirmó la lesión de Maximiliano Gómez tras realizarse estudios clínicos este martes; mirá el reporte de la sanidad de Nacional

Gonzalo Petit se puso la amarilla al ser presentado en Cádiz de España, su nuevo equipo y el cuarto tras ser fichado por Betis a Nacional por varios millones

Es un extremo izquierdo de 29 años que ocupará el último cupo extranjero en el plantel, por lo que Nacional tuvo que darle salida al colombiano John Guzmán, último detalle que se debía definir para su llegada.

Los internacionales en el actual plantel tricolor son los argentinos Tomás Verón Lupi, Alexis Martín Arias, Bruno Zuculini, Rubén Botta y el costarricense Francisco Calvo, mientras que el panameño Luis Mejía ya es jugador AUF.

Según supo Referí, este martes Martínez tuvo su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, antes de que el club hiciera el anuncio de su firma en las redes sociales.

Alejandro Martínez en Huracán

El extremo nacido en González Catán, de 1,70 metros de altura y pierna zurda, tiene una extensa carrera con varios destinos internacionales.

Comenzó su carrera en Atlas, equipo del ascenso argentino y recordado porque fue protagonista del reality show "Atlas, la otra pasión", desde donde pasó luego a Sportivo Barracas, Argentino de Merlo, Defensores de Belgrano y Central Córdoba.

Sus buenas actuaciones llevaron a que en 2023 lo fichara Tijuana de México, su primera salida internacional.

Luego, regresó a Córdoba para jugar en Talleres, donde lo dirigió Alexander Medina, y desde ahí fue cedido a Ceará y Cuiabá de Brasil, ambos clubes en 2025, para luego pasar por Huracán y ahora llegar a Nacional.

Sus últimos números

Los números del extremo argentino indican que en los últimos dos meses, en la vuelta del fútbol argentino luego del Mundial 2026, jugó solo dos partidos de los seis que disputó Huracán por el Clausura del vecino país.

El 24 de julio el globo retomó la actividad y Martínez fue suplente ante Banfield. Luego, a la siguiente fecha entró 8 minutos ante Independiente Rivadavia y en la siguiente uno ante Atlético Tucumán.

Alejandro Martínez en su llegada a Huracán

Después, fue suplente en el clásico ante San Lorenzo, no estuvo convocado ante Sarmiento, y fue suplente en el último partido frente a Riestra el pasado 22 de agosto.

Martínez llegó a Huracán en este 2026 procedente de Talleres de Córdoba en un préstamo por un año con una opción de compra de US$ 2.000.000 por el 100% del pase y con una plusvalía del 20% para el equipo cordobés en caso de una futura venta.

Tras seis meses sin marcar goles y al no ser muy considerado por Diego Martínez, la cesión fue cortada y pasó a los tricolores.

En total, en el globo, jugó 13 partidos, la mayoría de ellos en enero, febrero y marzo, no marcó goles y sumó un total de 440 minutos (33.85 minutos por partido en promedio).

De Miramar al tricolor

La otra alta tricolor del cierre del período de pases es la del extremo Nahuel Gelos, de 21 años, procedente de Miramar Misiones, equipo que actualmente milita en la “B” tras descender en la pasada temporada.

Nahuel Gelos, extremo de Miramar Misiones

El jugador de mucha velocidad llega cedido a préstamo hasta fines de 2027 como una apuesta del club y se espera que este miércoles se sume al plantel de Daniel Carreño.

El futbolista de pierna hábil derecha y nacido en Salto jugó el año pasado en Primera división al firmar con los cebritas para el segundo semestre. Disputó seis partidos en el Torneo Clausura, uno de ellos como titular, con una asistencia en su debut ante Danubio.

Luego, tras el descenso al terminar el año, permaneció en el club, si bien estuvo en la mira de Danubio, aunque no hubo avances para su fichaje.

En la presente temporada lleva disputado 20 partidos (19 como titular), 6 por el Competencia y 14 por el campeonato de Segunda división, con dos goles y dos asistencias, con un total de 1.628 minutos.

Como informó Referí, Gelos estaba en la mira de Nacional desde hace un tiempo. Su representante es Marcelo “Sapo” Sosa, exbarra tricolor devenido en representante de futbolistas, quien había tenido charlas con el exmanager deportivo albo Sebastián Eguren por el jugador este año y que ahora sigue en contacto con el área deportiva del club.

Un detalle no menor es que el extremo llega para sumarse al plantel principal y no como una apuesta para Tercera división.

Sin reemplazo por Maxi Gómez

Tras confirmarse la lesión de Maxi Gómez, un esguince grado 1 de rodilla que llevará unas tres semanas de recuperación, Nacional no buscará un delantero que lo reemplace y confiará en los atacantes del plantel: Maxi Silvera, Tiziano Correa o Pavel Núñez.

Maximiliano Gómez Foto: Dante Fernández/Focouy

Las altas y bajas de Nacional:

Altas: Bruno Zuculini (Racing de Avellaneda), Alexis Martín Arias (Cerro Porteño), Francisco Calvo (Al Ettifaq), Tiziano Correa (Cerro Largo), Benjamín Núñez (Oriental de La Paz), Santiago Silva (cedido por Huachipato), Rubén Botta (argentino, llega de Defensa y Justicia), Gastón Martirena (Racing de Avellaneda), Alejandro Martínez, Nahuel Gelos

Bajas: Exequiel Mereles (cedido a Central Español), Bruno Arady (cedido a Juventud), Nicolás López (Platense), Lucas Morales (cedido Sportivo Luqueño), Renzo Sánchez (cedido a Wanderers), Mauricio Vera, Juan Pintado, Nicolás Lodeiro (retirado) Federico Bais (Al Shamal de Qatar), Gonzalo Carneiro, Paolo Calione (cedido a Al-Wakrah de Catar)