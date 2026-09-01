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La publicación de Pablo Bentancur con la que se palpita un inminente arribo de Nahitan Nández a Peñarol

Mirá las fotos que publicó el empresario Pablo Bentancur sobre Nahitan Nández

1 de septiembre de 2026 10:48 hs
Nahitan Nández

Nahitan Nández

Foto: AFP

El contratista Pablo Bentancur publicó un par de fotos que parecen ponerle fin a la telenovela de la que está expectante todo el hincha de Peñarol: el futuro de Nahitan Nández.

El futbolista está en Arabia Saudita intentando rescindir su contrato con Al-Qadsiah FC club con el que estaba ligado hasta julio de 2027, luego de firmar un contrato por tres temporadas a mediados de 2024.

Nández, de 30 años, está en permanente contacto con el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, que en cada período de pases le ha dicho que tiene las puertas abiertas del club para cuando quiera regresar.

El gran sueño de Ruglio toma fuerza: la oferta de Peñarol seduce a Nahitan Nández, quien espera desvincularse de su club de Arabia Saudita

La nueva publicación de Nahitan Nández que ilusiona a Peñarol con su llegada, y el día clave para su rescisión en Arabia Saudita

El sábado, el volante o lateral publicó en su cuenta de Instagram una foto con la camiseta de Peñarol.

En la noche del lunes, la dirigencia de Peñarol no tenía novedades si los intentos de rescisión de Nández con su club en Arabia habían prosperado.

El tiempo apremia ya que el período de pases en Uruguay vence justamente este martes a la hora 19.00.

Sin embargo, Bentancur envió señales que volvieron a encender la ilusión del hincha y de los propios dirigentes de Peñarol.

En su cuenta de Instagram @bentancourtplayers, el agente publicó una foto con Nández posando ambos con el dedo pulgar para arriba. La historia fue subida a la hora 8.45 de Uruguay.

Sobre la hora 10.15, la foto fue aún más explícita: Nández con la camiseta de Peñarol.

En Peñarol aún no tienen confirmación de que la rescisión esté concretada y de que den los tiempos para redactar el contrato, poder inscribir al jugador en las oficinas de la AUF y que el TSM llegue en tiempo y forma.

Pero las publicaciones de Bentancur dan a entender que hay avances como para que todo se pueda concretar en esta jornada.

Entre medio de los posteos con Nández, la cuenta del empresario puso un video con el gol que Christian Oliva anotó el domingo para Santos.

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