Luis Mejía sobre los jugadores de Peñarol: "Tienen un miedo bárbaro, ven la blanca y se cagan"; mirá las arengas de Nacional antes del triunfo clásico en el Campeón del Siglo

Nacional compartió un emotivo video en el que repasan cómo fue toda la jornada de este domingo, día en el que le ganaron el histórico clásico a Peñarol de visitante en el Campeón del Siglo por el Torneo Clausura.

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En las imágenes se muestra desde la mañana en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, con los saludos de buen día, los mates y los últimos preparativos para ir al estadio aurinegro.

También se ve cómo fue la salida del predio tricolor, rodeador de hinchas que esperaron para alentar a sus jugadores, como también lo hicieron muchos esperando el paso del ómnibus.

Ya en el Campeón del Siglo, se pudo ver cómo preparó el vestuario el personal de utilería, la llegada de los jugadores y sus primeros ejercicios.

Los números clásicos de Sebastián Coates y Luis Mejía, con una nueva victoria, más de 20 duelos ante Peñarol, y en el club de los 100 jugadores con más presencias en Nacional

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La arenga de Lucas Rodríguez en el Campeón del Siglo

El video también permitió ver charlas y escuchar parte de las arengas a cargo de Lucas Rodríguez, quien pidió “corazón caliente”, Emiliano Ancheta diciendo que había que ganar el partido en los duelos, como también a Gastón Martirena, el último fichaje que debutó en el clásico.

Luego se ve otra arenga más fuerte de Lucas Rodríguez. “Todos mensajes para adelante”, señaló. También habló Ancheta y el panameño Luis Mejía, quien expresó: “Tienen un miedo bárbaro, ven la blanca y se cagan en las patas”.

A continuación se pudo apreciar la charla de Daniel Carreño, la más extensa que sale en el video, en el que el DT destaca la camiseta tricolor y dice estar “agradecido” por haber regresado al club.

El festejo de Nacional en el Campeón del Siglo

“Juguemos por nuestra familia, juguemos por nosotros. Les deseo lo mejor”, dijo el entrenador.

La arenga previa a dejar el vestuario estuvo a cargo del capitán Sebastián Coates. “Esta camiseta tiene dos detalles: primero el escudo que defendemos y segundo este parche, que lo ganamos nosotros y se lo ganamos a ellos. ¡Así que vamos, eh!”, gritó, antes de recibir el apoyo de todos sus compañeros.

Tras las imágenes del partido, el video finaliza con los festejos en el vestuario del Campeón del Siglo y luego en Los Céspedes.