Estudiantes de Montevideo podrán recargar sus boletos gratis al subir al ómnibus: quiénes pueden hacerlo desde este martes

Los estudiantes de Montevideo podrán comenzar a recargar sus boletos gratuitos directamente al subir al ómnibus desde este martes 1° de setiembre , como parte de una prueba piloto impulsada por la Intendencia de Montevideo (IM).

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Durante setiembre, el nuevo mecanismo estará habilitado para los estudiantes cuyo dígito verificador de la cédula de identidad termine en cero .

El objetivo de la comuna es probar durante este mes el funcionamiento del sistema, detectar eventuales inconvenientes y realizar los ajustes necesarios antes de extenderlo al conjunto de los beneficiarios.

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El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Germán Benítez , explicó que la intención es que desde octubre el sistema quede disponible para todos los estudiantes que tienen derecho a boletos gratuitos .

"Entendemos que con este piloto vamos a poder detectar si hay algún problema para corregirlo y que ya en octubre 73.000 estudiantes puedan recargar a bordo", señaló Benítez al programa 5 Sentidos.

De concretarse el cronograma previsto, desde octubre esos estudiantes ya no necesitarán realizar previamente la recarga de sus viajes gratuitos y podrán hacerlo directamente al abordar el ómnibus.