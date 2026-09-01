Estudiantes de Montevideo podrán recargar sus boletos gratis al subir al ómnibus: quiénes pueden hacerlo desde este martes

Los estudiantes de Montevideo podrán comenzar a recargar sus boletos gratuitos directamente al subir al ómnibus desde este martes 1° de setiembre, como parte de una prueba piloto impulsada por la Intendencia de Montevideo (IM).
Durante setiembre, el nuevo mecanismo estará habilitado para los estudiantes cuyo dígito verificador de la cédula de identidad termine en cero.
El objetivo de la comuna es probar durante este mes el funcionamiento del sistema, detectar eventuales inconvenientes y realizar los ajustes necesarios antes de extenderlo al conjunto de los beneficiarios.
Cuándo podrán recargar a bordo todos los estudiantes
El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Germán Benítez, explicó que la intención es que desde octubre el sistema quede disponible para todos los estudiantes que tienen derecho a boletos gratuitos.
"Entendemos que con este piloto vamos a poder detectar si hay algún problema para corregirlo y que ya en octubre 73.000 estudiantes puedan recargar a bordo", señaló Benítez al programa 5 Sentidos.
De concretarse el cronograma previsto, desde octubre esos estudiantes ya no necesitarán realizar previamente la recarga de sus viajes gratuitos y podrán hacerlo directamente al abordar el ómnibus.