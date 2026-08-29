La compraventa de inmuebles movilizó más de US$ 1.400 millones en siete meses

La compraventa de inmuebles movilizó operaciones por al menos US$ 1.465 millones durante los primeros siete meses de 2026 .

El monto es una aproximación a los volúmenes manejados en el negocio inmobiliario, calculada por El Observador a partir de la recaudación del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP) .

El tributo grava con una tasa de 2% al comprador y otro 2% al vendedor de inmuebles de usufructo. Entre enero y julio de este año, el ITP recaudó $ 2.360 millones , lo que representa una variación nominal interanual de 6%.

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Al tipo de cambio de cierre del período, esa recaudación equivalía a unos US$ 58,6 millones .

Si se considera que el impuesto representa el 4% del valor de las operaciones inmobiliarias, se puede estimar que los negocios alcanzaron como piso los US$ 1.465 millones.

En los primeros seis meses de 2026 se registraron 24.919 compraventas, frente a las 18.315 contabilizadas en igual período de 2025, lo que supone un crecimiento cercano al 9%, según datos del INE.

“El ritmo de transacciones se acelera aun cuando la construcción continúa en contracción”, destacó un reporte de AIC Economía y Finanzas publicado días atrás al que accedió El Observador.

La cifra de dinero mencionada en esta nota constituye una aproximación a los montos negociados en el mercado inmobiliario —que son superiores—, debido a que la base de cálculo del impuesto es el valor catastral, que suele ser menor a los precios efectivamente acordados en las compraventas.

Además, el ITP no alcanza a las unidades de Vivienda Promovida (VP) —antes Vivienda de Interés Social—, que están exoneradas en la primera venta.

En ese sentido, los últimos datos publicados por la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) mostraron que, solo entre enero y abril, se habían registrado 1.073 declaraciones juradas nuevas de venta de Vivienda Promovida.

En ese período, los precios promedio en el año móvil cerrado a abril para Vivienda Promovida fueron de US$ 97.051 para monoambientes, US$ 126.774 para unidades de un dormitorio, US$ 166.175 para las de dos dormitorios y US$ 254.890 para las unidades de tres dormitorios, según datos de la ANV.

Al comparar estos valores con los precios promedio del año móvil cerrado a abril de 2025, se observa un incremento de 6% para las viviendas de un dormitorio, 5,2% para las de dos dormitorios, 10,5% para las de tres dormitorios y 6,8% para los monoambientes.

Si se realiza el mismo análisis, pero tomando los precios expresados en unidades indexadas (UI), solamente se registra un incremento en las viviendas de tres dormitorios, de 4%. Para las unidades de cero y un dormitorio se observa una caída de 1%, mientras que en las de dos dormitorios la baja es de 2%.

Acceso a financiamiento para vivienda

Un reporte de AIC Economía y Finanzas destaca que la tasa promedio de los créditos hipotecarios en UI se ubica en 4,6% en 2026, el menor nivel de la serie.

Por su parte, la tasa en dólares desciende por tercer año consecutivo, hasta 6,5%, desde el 6,8% registrado en 2023. La diferencia entre ambas tasas es de aproximadamente 1,9 puntos porcentuales, manteniendo una ventaja de costo financiero para los préstamos denominados en UI.

Desde el mínimo observado en 2023, la cuota mensual promedio de los créditos otorgados aumentó 27% en términos reales, hasta alcanzar los $ 22.469 a valores de abril de 2026. A pesar de esta recuperación, el nivel actual continúa aproximadamente 14% por debajo del registrado al inicio de la serie, en 2017.

El esfuerzo de pago para adquirir una vivienda se ubicó en 22,7% de los ingresos durante el primer cuatrimestre de 2026, prácticamente estable respecto al cierre de 2025 y por debajo del promedio del período analizado, que fue de 23,4%.

Esto indica que el aumento real de la cuota no se trasladó en la misma magnitud al esfuerzo de los hogares, dado que los ingresos también acompañaron parte de ese incremento, explica el reporte.