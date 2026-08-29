Peñarol vs Nacional: a qué hora se juega el clásico del Torneo Clausura este domingo y por dónde verlo

Peñarol y Nacional se enfrentan este domingo en una nueva edición del clásico del fútbol uruguayo. El partido corresponde a la cuarta fecha del Torneo Clausura.
¿Cuándo juegan Peñarol vs Nacional?
El clásico se jugará este domingo 30 de agosto.
¿A qué hora juegan Peñarol vs Nacional?
El partido comenzará a la hora 15.30.
¿Dónde juegan Peñarol vs Nacional?
El encuentro se disputará en el Estadio Campeón del Siglo.
Las entradas están agotadas y se jugará solo con hinchas de Peñarol.
¿Dónde ver en vivo Peñarol vs Nacional?
El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.
Equipo arbitral para Peñarol vs Nacional
Gustavo Tejera será el juez central del partido con Nicolás Tarán y Carlos Barreiro de asistentes y Federico Arman de cuarto árbitro.
Leodan González y Antonio García estarán a cargo del VAR.
Peñarol con ventaja en la tabla de posiciones
Con un partido menos jugado, Peñarol le lleva un punto de ventaja a Nacional en el Torneo Clausura.
En la Tabla Anual, los aurinegros tienen nueve unidades de ventaja con ese partido menos jugado, ante Montevideo City Torque, que se repondrá el miércoles 30 de setiembre.