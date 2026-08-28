El equipo que trabajó Daniel Carreño en Nacional para el clásico contra Peñarol y las dudas que busca despejar

Nacional se prepara para un nuevo clásico contra Peñarol , el domingo en el Campeón del Siglo por la cuarta fecha del Torneo Clausura , con dudas en lo futbolístico tras el empate 0-0 ante Albion por la Copa AUF Uruguay, y con un Daniel Carreño que apenas asumió una semana atrás como entrenador del club.

Para el encuentro de este jueves ante Albion el nuevo DT tricolor guardó a varios titulares habituales, que se perfilan para estar en el once inicial del domingo: Luis Mejía, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Emiliano Ancheta, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Bruno Zuculini y Maximiliano Gómez.

Además también dejó afuera del plantel a Rodrigo Martínez , un jugador que está en la consideración del entrenador y disputó 45 minutos de su debut ante Progreso, y Gastón Martirena, que llegó un día antes a Nacional.

Ante Albion el bolso jugó de la siguiente manera: Alexis Martín Arias, Luciano Rodríguez, Paolo Calione, Tomás Viera (Agustín Rogel), Camilo Cándido; Luciano González (Agustín Dos Santos), Santiago Silva (Juan Ignacio García); Tomás Verón Lupi, Rubén Botta (Pavel Núñez), Juan Cruz de los Santos; Maximiliano Silvera (Tiziano Correa). Quedaron en el banco Felipe Bianchi, Román Clematte, Benjamín Núñez, Nicolás Rodríguez y Baltasar Barcia.

La formación con la que trabajó Peñarol para el clásico contra Nacional y las dudas que busca despejar Diego Aguirre

Luciano Rodríguez, el primer juvenil que hizo debutar Carreño en su actual ciclo en Nacional, campeón uruguayo y que forma parte de la selección sub 20 de Diego Forlán

La formación tricolor dejó algunas pistas del posible equipo que parará Carreño ante Peñarol. Viera salió en el entretiempo por Rogel, y distintas fuentes indicaron a Referí que el defensa juvenil es el que se perfila para arrancar de titular en el clásico. Maximiliano Silvera tuvo 58 minutos y Tiziano Correa 32, y todo indica que el segundo será el que integrará el once. Camilo Cándido y Juan Cruz de los Santos disputaron los 90, y es probable que ambos arranquen en el banco el domingo.

Tomás Viera y Christian Tabó en el partido entre Deportivo Maldonado y Nacional del Torneo Apertura Foto: Dante Fernández/Focouy

Con la inclusión de Viera para acompañar a Coates en la zaga, Calvo se mantendrá en el lateral izquierdo. En el medio Lucas Rodríguez y Zuculini seguirán en el doble cinco como contra Progreso, y Boggio pasaría a ser una especie de volante por izquierda que completará una línea de cuatro.

En el costado derecho Carreño dejó otra pista en la conferencia de prensa posterior al partido contra Albion, cuando le consultaron si Ancheta y Martirena podían jugar juntos: "Pueden ser los dos. En cualquier partido pueden ser los dos, son jugadores de buenas condiciones que se pueden complementar", respondió.

Con estos dos jugadores por esa banda, el probable de Nacional está conformado por: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera, Francisco Calvo; Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Bruno Zuculini, Luciano Boggio; Tiziano Correa y Maximiliano Gómez.