Real Madrid vs Málaga: día, hora y dónde ver a Federico Valverde que sigue líder de LaLiga de España

Federico Valverde volvió a rendir de muy buena manera para Real Madrid ante Real Sociedad por LaLiga de España

El partido entre Real Madrid y Málaga por la tercera fecha de LaLiga de España se jugará este domingo 30 de agosto a la hora 12 en el Estadio Santiago Bernabéu, será un nuevo compromiso de Federico Valverde como capitán del equipo de José Mourinho y contará con transmisión en vivo a través de DSports.

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¿Cuándo juegan Real Madrid vs Málaga con Federico Valverde por LaLiga de España? El encuentro correspondiente a la tercera jornada de la temporada 2026-2027 de la Primera división española está programado para el domingo 30 de agosto. El escenario de este cruce será el Estadio Santiago Bernabéu, ubicado en la capital española.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Málaga con Federico Valverde por LaLiga de España? El partido comenzará a la hora 12. En la hora local de España, el pitazo inicial está fijado para las 17.

¿Dónde ver en vivo Real Madrid vs Málaga con Federico Valverde por LaLiga de España? Al tratarse de un partido internacional correspondiente a LaLiga de España, los derechos de transmisión televisiva para la región pertenecen a DirecTV. Por lo tanto, el encuentro se podrá ver en vivo a través de la señal de cable DSports. Además, el evento estará disponible por internet mediante la plataforma de streaming DGO.