Bruno Cetraro clasificó a semifinales de single abierto en el Campeonato Mundial de Remo: buscará ser finalista este sábado

El uruguayo Bruno Cetraro clasificó este viernes a las semifinales de la categoría single abierto del Campeonato Mundial de Remo en Ámsterdam, luego de terminar segundo en su serie de los cuartos de final.

Cetraro marcó un tiempo de 6:44.97 , a menos de tres segundos del noruego Jonas Slettemark Juel (06:44.97) que finalizó primero, y tres por delante del griego Stefanos Ntouskos (06:50.26), tercer y último clasificado a la siguiente fase.

"Había que tener cabeza. Por más de que vaya un bote adelante, no te podés descuidar porque te pasan. Cabeza fría y corazón contento", valoró el remero tras la carrera, en una entrevista con el periodista Andrés Cottini.

El uruguayo, único representante sudamericano de las semifinales –que tiene su competencia en los Juegos Olímpicos–, luchará por un puesto en la final este sábado a las 10:19 , en una serie que compartirá con Mihai Chiruta (Rumania), Oliver Zeidler (Alemania), Samuel Melvin (Estados Unidos), Aleksandr Kovalskii (Rusia, compitiendo como atleta neutral) y Fintan Mc Carthy (Irlanda).

Felipe Kluver y Nicole Yarzón son finalistas mundiales en el single peso ligero de remo en Ámsterdam

Otra vez histórico: Felipe Kluver se consagró vicecampeón del mundo de single peso ligero de remo, en una definición para el infarto

De cada semifinal habrá tres clasificados para la final mundial, que comenzará el domingo a las 09:28.

La clasificación de Cetraro se da un día después de que Felipe Kluver hiciera otra vez historia al ganar la medalla de plata en la categoría single peso ligero, su segunda presea mundialista tras consagrarse campeón del mundo en 2025. Además, la remera uruguaya Nicole Yarzón salió sexta en la final de la misma categoría.

Este sábado a las 11:17 esos dos remeros competirán en los cuartos de final de la categoría doble mixto. Las semifinales están pactadas para el domingo a las 5:20, y la final comenzará a las 9:17 de ese mismo día.