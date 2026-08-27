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Tablas de las posiciones de las Eliminatorias del Mundial de básquetbol tras la derrota de Uruguay ante Bahamas

Mirá cómo quedaron las tablas de posiciones de las Eliminatorias de básquetbol tras la derrota de Uruguay ante Bahamas

27 de agosto de 2026 22:53 hs
Uruguay

Uruguay

Foto: FIBA

La selección uruguaya de básquetbol perdió este jueves 103-94 contra Bahamas por la primera fecha de la segunda fase de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2027.

Argentina le ganó con autoridad a Puerto Rico de local, 89-75, y superó a Uruguay en la tabla de posiciones.

En la madrugada de este viernes el líder Canadá visita a Panamá.

En el otro grupo, Estados Unidos derrotó de visitante a Chile 89-71 mientras que República Dominicana despojó a Brasil de su invicto y le ganó 94-90 de visitante.

La selección uruguaya de básquetbol perdió 83-78 con China en el primer amistoso previo a la segunda fase de las Eliminatorias rumbo al Mundial

La selección uruguaya de básquetbol venció 92-71 a China en el segundo amistoso previo a la segunda fase de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2027

En la madrugada del viernes terminan de jugar México y Colombia.

Fixture de la selección uruguaya de básquetbol para la segunda fase de las Eliminatorias

Fecha Rival Condición
Jueves 27 de agosto Bahamas 94-103 Locatario
Lunes 31 de agosto Puerto Rico Locatario
Jueves 26 de noviembre Canadá Locatario
Domingo 29 de noviembre Puerto Rico Visitante
Viernes 26 de febrero Bahamas Visitante
Lunes 1° de marzo Canadá Visitante

Tabla de posiciones para la segunda fase de las Eliminatorias de básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Puntos a favor Puntos en contra
Canadá 12 6 6 0 624 491
Argentina 13 7 6 1 606 475
Uruguay 12 7 5 2 595 512
Bahamas 10 7 3 4 646 655
Puerto Rico 9 7 2 5 612 642
Panamá 8 6 2 4 455 525
Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Puntos En contra
Brasil 13 7 6 1 652 546
Estados Unidos 13 7 6 1 692 580
República Dominicana 12 7 5 2 627 562
México 9 6 3 3 552 548
Colombia 9 6 3 3 499 528
Chile 9 7 2 5 504 552

¿Cuándo juegan Uruguay vs Puerto Rico?

El lunes 31 de agosto, a la hora 20.10, Uruguay recibirá a Puerto Rico. El partido será transmitido en cable por DSports. Las entradas se venden por Tickantel.

El sistema de clasificación al Mundial 2027

El equipo dirigido por Gerardo Jauri terminó primero en el grupo que compartió con Argentina, Panamá y Cuba avanzando a la segunda ronda con cinco triunfos y una sola derrota.

Esos puntos se arrastraron para la segunda fase donde los equipos que compartieron serie no volverán a jugar entre sí.

Los tres primeros clasifican al Mundial. El mejor cuarto de las dos series, también. Las chances de Uruguay son reales y tangibles.

En caso de quedar igualado, Uruguay tiene ventaja con Argentina al que le ganó de visitante por 17 puntos y con el que perdió de local por 15, y contra Panamá, al que venció en dos oportunidades.

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