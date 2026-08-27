Tablas de las posiciones de las Eliminatorias del Mundial de básquetbol tras la derrota de Uruguay ante Bahamas

La selección uruguaya de básquetbol perdió este jueves 103-94 contra Bahamas por la primera fecha de la segunda fase de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2027.
Argentina le ganó con autoridad a Puerto Rico de local, 89-75, y superó a Uruguay en la tabla de posiciones.
En la madrugada de este viernes el líder Canadá visita a Panamá.
En el otro grupo, Estados Unidos derrotó de visitante a Chile 89-71 mientras que República Dominicana despojó a Brasil de su invicto y le ganó 94-90 de visitante.
En la madrugada del viernes terminan de jugar México y Colombia.
Fixture de la selección uruguaya de básquetbol para la segunda fase de las Eliminatorias
|Fecha
| Rival
| Condición
|Jueves 27 de agosto
|Bahamas 94-103
|Locatario
| Lunes 31 de agosto
|Puerto Rico
|Locatario
| Jueves 26 de noviembre
|Canadá
|Locatario
| Domingo 29 de noviembre
|Puerto Rico
|Visitante
| Viernes 26 de febrero
|Bahamas
|Visitante
| Lunes 1° de marzo
|Canadá
|Visitante
Tabla de posiciones para la segunda fase de las Eliminatorias de básquetbol
|Equipo
| Puntos
| Jugados
| Ganados
| Perdidos
| Puntos a favor
| Puntos en contra
|Canadá
|12
|6
|6
|0
|624
|491
| Argentina
|13
|7
|6
|1
|606
|475
| Uruguay
| 12
| 7
| 5
| 2
| 595
| 512
|Bahamas
|10
|7
|3
|4
|646
|655
| Puerto Rico
|9
|7
|2
|5
|612
|642
| Panamá
|8
|6
|2
|4
|455
|525
| Equipo
| Puntos
| Jugados
| Ganados
| Perdidos
| Puntos
| En contra
|Brasil
|13
|7
|6
|1
|652
|546
| Estados Unidos
|13
|7
|6
|1
|692
|580
| República Dominicana
|12
|7
|5
|2
|627
|562
| México
|9
|6
|3
|3
|552
|548
| Colombia
|9
|6
|3
|3
|499
|528
| Chile
|9
|7
|2
|5
|504
|552
¿Cuándo juegan Uruguay vs Puerto Rico?
El lunes 31 de agosto, a la hora 20.10, Uruguay recibirá a Puerto Rico. El partido será transmitido en cable por DSports. Las entradas se venden por Tickantel.
El sistema de clasificación al Mundial 2027
El equipo dirigido por Gerardo Jauri terminó primero en el grupo que compartió con Argentina, Panamá y Cuba avanzando a la segunda ronda con cinco triunfos y una sola derrota.
Esos puntos se arrastraron para la segunda fase donde los equipos que compartieron serie no volverán a jugar entre sí.
Los tres primeros clasifican al Mundial. El mejor cuarto de las dos series, también. Las chances de Uruguay son reales y tangibles.
En caso de quedar igualado, Uruguay tiene ventaja con Argentina al que le ganó de visitante por 17 puntos y con el que perdió de local por 15, y contra Panamá, al que venció en dos oportunidades.