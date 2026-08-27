Tablas de las posiciones de las Eliminatorias del Mundial de básquetbol tras la derrota de Uruguay ante Bahamas

La selección uruguaya de básquetbol perdió este jueves 103-94 contra Bahamas por la primera fecha de la segunda fase de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2027.

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Argentina le ganó con autoridad a Puerto Rico de local, 89-75, y superó a Uruguay en la tabla de posiciones.

En la madrugada de este viernes el líder Canadá visita a Panamá.

En el otro grupo, Estados Unidos derrotó de visitante a Chile 89-71 mientras que República Dominicana despojó a Brasil de su invicto y le ganó 94-90 de visitante.

La selección uruguaya de básquetbol venció 92-71 a China en el segundo amistoso previo a la segunda fase de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2027

La selección uruguaya de básquetbol perdió 83-78 con China en el primer amistoso previo a la segunda fase de las Eliminatorias rumbo al Mundial

En la madrugada del viernes terminan de jugar México y Colombia.

Fixture de la selección uruguaya de básquetbol para la segunda fase de las Eliminatorias

Fecha Rival Condición Jueves 27 de agosto Bahamas 94-103 Locatario Lunes 31 de agosto Puerto Rico Locatario Jueves 26 de noviembre Canadá Locatario Domingo 29 de noviembre Puerto Rico Visitante Viernes 26 de febrero Bahamas Visitante Lunes 1° de marzo Canadá Visitante

Tabla de posiciones para la segunda fase de las Eliminatorias de básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Puntos a favor Puntos en contra Canadá 12 6 6 0 624 491 Argentina 13 7 6 1 606 475 Uruguay 12 7 5 2 595 512 Bahamas 10 7 3 4 646 655 Puerto Rico 9 7 2 5 612 642 Panamá 8 6 2 4 455 525

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Puntos En contra Brasil 13 7 6 1 652 546 Estados Unidos 13 7 6 1 692 580 República Dominicana 12 7 5 2 627 562 México 9 6 3 3 552 548 Colombia 9 6 3 3 499 528 Chile 9 7 2 5 504 552

¿Cuándo juegan Uruguay vs Puerto Rico?

El lunes 31 de agosto, a la hora 20.10, Uruguay recibirá a Puerto Rico. El partido será transmitido en cable por DSports. Las entradas se venden por Tickantel.

El sistema de clasificación al Mundial 2027

El equipo dirigido por Gerardo Jauri terminó primero en el grupo que compartió con Argentina, Panamá y Cuba avanzando a la segunda ronda con cinco triunfos y una sola derrota.

Esos puntos se arrastraron para la segunda fase donde los equipos que compartieron serie no volverán a jugar entre sí.

Los tres primeros clasifican al Mundial. El mejor cuarto de las dos series, también. Las chances de Uruguay son reales y tangibles.

En caso de quedar igualado, Uruguay tiene ventaja con Argentina al que le ganó de visitante por 17 puntos y con el que perdió de local por 15, y contra Panamá, al que venció en dos oportunidades.