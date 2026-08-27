La selección uruguaya de básquetbol se enfrenta con Bahamas desde la hora 20.10 en el Antel Arena en partido correspondiente a la primera fecha de la segunda fase de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2027.
Uruguay vs Bahamas EN VIVO por las Eliminatorias de básquetbol: la celeste juega un punto clave para poder volver a un Mundial
Uruguay recibe a Bahamas a la hora 20.10, en el Antel Arena, en partido correspondiente a la primera fecha de la segunda fase de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2027