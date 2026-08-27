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Uruguay vs Bahamas EN VIVO por las Eliminatorias de básquetbol: la celeste juega un punto clave para poder volver a un Mundial

Uruguay recibe a Bahamas a la hora 20.10, en el Antel Arena, en partido correspondiente a la primera fecha de la segunda fase de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2027

27 de agosto 2026 - 19:16hs
Santiago Véscovi

Santiago Véscovi

Foto: FIBA

EN VIVO

La selección uruguaya de básquetbol se enfrenta con Bahamas desde la hora 20.10 en el Antel Arena en partido correspondiente a la primera fecha de la segunda fase de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2027.

El roster de Bahamas

Se confirma que en Bahamas no jugarán los dos NBA de Philadelphia 76ers: Eric Gordon y VJ Edgecombe. El que sí está es Buddy Hield de Atlanta Hawks.

Lo acompañarán Garvin Clarke, Domnick Bridgewater, Franco Miller Jr., Romad Dean, Jacob Hanna, Sammy Hunter, Isaiah Mobley, Jaraun Burrows y Kai Jones.

El roster de Uruguay

Gerardo Jauri dispondrá de estos 12 jugadores: Bruno Fitipaldo, Joaquín Rodríguez, Santiago Véscovi, Luciano Parodi, Joaquín Taboada, Nicola Pomoli, Emiliano Serres, Nicolás Martínez, Gonzalo Iglesias, Martín Rojas, Mateo Bianchi y Pablo Gómez.

Terna arbitral para Uruguay vs Bahamas

Será jueces del partido Omar Bermúdez de México, Orlando Varela de Honduras y Roberto Hernández de Costa Rica.

Todos los detalles del partido

Mirá en esta nota por dónde ver el partido, cómo llega cada selección y las tablas de posiciones de las Eliminatorias.

Bienvenidos al relato en vivo de Referí

Seguí minuto a minuto las alternativas del partido que Uruguay y Bahamas jugarán desde la hora 20.10 en el Antel Arena por las Eliminatorias de básquetbol.

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