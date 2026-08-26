Uruguay vs Bahamas por Eliminatorias del Mundial de básquetbol: a qué hora juegan este jueves y por dónde verlo

La selección uruguaya de básquetbol se enfrentará con Bahamas este jueves en un partido clave para dar un paso más rumbo al Mundial 2027, torneo al que no clasifica desde España 1986.

El partido de este jueves 27 de agosto comenzará a la hora 20.10.

El encuentro se disputará en el Antel Arena .

Se venden por Tickantel y los precios van de $ 600 a $ 2.500 .

La selección uruguaya de básquetbol venció 92-71 a China en el segundo amistoso previo a la segunda fase de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2027

La selección uruguaya de básquetbol perdió 83-78 con China en el primer amistoso previo a la segunda fase de las Eliminatorias rumbo al Mundial

¿Dónde ver Uruguay vs Puerto Rico?

El partido será transmitido en cable por DSports y para el resto de América se ve por streaming en el canal de YouTube de FIBA.

¿Cuándo juegan Uruguay vs Puerto Rico?

El trascendente partido contra Puerto Rico será el lunes 31 de agosto a la hora 20.10 también en el Antel Arena.

Además de enfrentar a Bahamas y Puerto Rico, Uruguay también enfrentará a la poderosa Canadá en las próximas ventanas de Eliminatorias.

El roster de Uruguay

El roster de Bahamas y las dudas sobre sus jugadores NBA

Mateo Bianchi Foto: FIBA

Bahamas afrontará el vital partido con una figura de talla mundial: Buddy Hield, jugador de Atlanta Hawks en la NBA.

El que está en duda es Eric Gordon, jugador de Philadelphia 76ers, también de la mejor liga del mundo y el que fue anunciado como baja es VJ Edgecombe, también jugador de Philadelphia 76ers.

El resto de los jugadores pertenecen a ligas muy competitivas por lo que serán un rival de extremo cuidado: Jacob Hanna de Valladolid de España, Jaraun Burrows y Domnick Bridgewater ambos de Fos Provence de Francia, Romad Dean de la Universidad de Tulsa en Estados Unidos, Franco Miller Jr. de Santa Cruz Warriors en la Liga de Desarrollo de la NBA y Sammy Hunter de BC Viena de Austria.

El buen colchón de puntos de la primera fase

El equipo dirigido por Gerardo Jauri terminó primero en el grupo que compartió con Argentina, Panamá y Cuba avanzando a la segunda ronda con cinco triunfos y una sola derrota.

Esos puntos se arrastran para la segunda fase donde los equipos que compartieron serie no volverán a jugar entre sí.

Los tres primeros clasifican al Mundial. El mejor cuarto de las dos series, también. Las chances de Uruguay son reales y tangibles.

En caso de quedar igualado, Uruguay tiene ventaja con Argentina al que le ganó de visitante por 17 puntos y con el que perdió de local por 15, y contra Panamá, al que venció en dos oportunidades. Los tres dejaron eliminada a Cuba.

Fixture de la selección uruguaya de básquetbol para la segunda fase de las Eliminatorias

Fecha Rival Condición Jueves 27 de agosto Bahamas Locatario Lunes 31 de agosto Puerto Rico Locatario Jueves 26 de noviembre Canadá Locatario Domingo 29 de noviembre Puerto Rico Visitante Viernes 26 de febrero Bahamas Visitante Lunes 1° de marzo Canadá Visitante

Tabla de posiciones para la segunda fase de las Eliminatorias de básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Puntos a favor Puntos en contra Canadá 12 6 6 0 624 491 Uruguay 11 6 5 1 501 409 Argentina 11 6 5 1 517 400 Bahamas 8 6 2 4 543 561 Puerto Rico 8 6 2 4 537 553 Panamá 8 6 2 4 455 525

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Puntos En contra Brasil 12 6 6 0 562 452 Estados Unidos 11 6 5 1 603 509 República Dominicana 10 6 4 2 533 472 México 9 6 3 3 552 548 Colombia 9 6 3 3 499 528 Chile 8 6 2 4 433 463

¿Qué necesita Uruguay para clasificar al Mundial?

Gerardo Jauri Foto: Gastón Britos/Focouy

Uruguay está tres triunfos por encima de Puerto Rico y Bahamas.

Con 8 triunfos, la celeste estará seguro en el Mundial, pero también si logra siete victorias tiene muy buenas chances. Por eso es muy importante capitalizar las chances de local, como este jueves contra Bahamas.