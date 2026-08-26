Uruguay vs Bahamas por Eliminatorias del Mundial de básquetbol: a qué hora juegan este jueves y por dónde verlo

La selección uruguaya de básquetbol se enfrentará con Bahamas este jueves en un partido clave para dar un paso más rumbo al Mundial 2027, torneo al que no clasifica desde España 1986.
¿A qué hora juegan Uruguay vs Bahamas?
El partido de este jueves 27 de agosto comenzará a la hora 20.10.
¿Dónde juegan Uruguay vs Bahamas?
El encuentro se disputará en el Antel Arena.
Entradas para Uruguay vs Bahamas
Se venden por Tickantel y los precios van de $ 600 a $ 2.500.
¿Dónde ver Uruguay vs Puerto Rico?
El partido será transmitido en cable por DSports y para el resto de América se ve por streaming en el canal de YouTube de FIBA.
¿Cuándo juegan Uruguay vs Puerto Rico?
El trascendente partido contra Puerto Rico será el lunes 31 de agosto a la hora 20.10 también en el Antel Arena.
Además de enfrentar a Bahamas y Puerto Rico, Uruguay también enfrentará a la poderosa Canadá en las próximas ventanas de Eliminatorias.
El roster de Uruguay
El roster de Bahamas y las dudas sobre sus jugadores NBA
Bahamas afrontará el vital partido con una figura de talla mundial: Buddy Hield, jugador de Atlanta Hawks en la NBA.
El que está en duda es Eric Gordon, jugador de Philadelphia 76ers, también de la mejor liga del mundo y el que fue anunciado como baja es VJ Edgecombe, también jugador de Philadelphia 76ers.
El resto de los jugadores pertenecen a ligas muy competitivas por lo que serán un rival de extremo cuidado: Jacob Hanna de Valladolid de España, Jaraun Burrows y Domnick Bridgewater ambos de Fos Provence de Francia, Romad Dean de la Universidad de Tulsa en Estados Unidos, Franco Miller Jr. de Santa Cruz Warriors en la Liga de Desarrollo de la NBA y Sammy Hunter de BC Viena de Austria.
El buen colchón de puntos de la primera fase
El equipo dirigido por Gerardo Jauri terminó primero en el grupo que compartió con Argentina, Panamá y Cuba avanzando a la segunda ronda con cinco triunfos y una sola derrota.
Esos puntos se arrastran para la segunda fase donde los equipos que compartieron serie no volverán a jugar entre sí.
Los tres primeros clasifican al Mundial. El mejor cuarto de las dos series, también. Las chances de Uruguay son reales y tangibles.
En caso de quedar igualado, Uruguay tiene ventaja con Argentina al que le ganó de visitante por 17 puntos y con el que perdió de local por 15, y contra Panamá, al que venció en dos oportunidades. Los tres dejaron eliminada a Cuba.
Fixture de la selección uruguaya de básquetbol para la segunda fase de las Eliminatorias
|Fecha
|Rival
|Condición
|Jueves 27 de agosto
|Bahamas
|Locatario
|Lunes 31 de agosto
|Puerto Rico
|Locatario
|Jueves 26 de noviembre
|Canadá
|Locatario
|Domingo 29 de noviembre
|Puerto Rico
|Visitante
|Viernes 26 de febrero
|Bahamas
|Visitante
|Lunes 1° de marzo
|Canadá
|Visitante
Tabla de posiciones para la segunda fase de las Eliminatorias de básquetbol
|Equipo
|Puntos
|Jugados
|Ganados
|Perdidos
|Puntos a favor
|Puntos en contra
|Canadá
|12
|6
|6
|0
|624
|491
|Uruguay
|11
|6
|5
|1
|501
|409
|Argentina
|11
|6
|5
|1
|517
|400
|Bahamas
|8
|6
|2
|4
|543
|561
|Puerto Rico
|8
|6
|2
|4
|537
|553
|Panamá
|8
|6
|2
|4
|455
|525
|Equipo
|Puntos
|Jugados
|Ganados
|Perdidos
|Puntos
|En contra
|Brasil
|12
|6
|6
|0
|562
|452
|Estados Unidos
|11
|6
|5
|1
|603
|509
|República Dominicana
|10
|6
|4
|2
|533
|472
|México
|9
|6
|3
|3
|552
|548
|Colombia
|9
|6
|3
|3
|499
|528
|Chile
|8
|6
|2
|4
|433
|463
¿Qué necesita Uruguay para clasificar al Mundial?
Uruguay está tres triunfos por encima de Puerto Rico y Bahamas.
Con 8 triunfos, la celeste estará seguro en el Mundial, pero también si logra siete victorias tiene muy buenas chances. Por eso es muy importante capitalizar las chances de local, como este jueves contra Bahamas.