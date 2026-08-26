Mirá lo que dijo la prensa española sobre la actuación de Federico Valverde que alcanzó la punta de LaLiga de España tras la goleada de Real Madrid a Real Sociedad

Real Madrid goleó 4-1 este miércoles a Real Sociedad en el Estadio Santiago Bernabéu por LaLiga de España con un triplete de Kylian Mbappé -quien jugó un partidazo- y con un gran Federico Valverde .

Valverde fue el capitán de los merengues una vez más, y disputó los 90 minutos.

Con este nuevo triunfo, Real Madrid quedó como puntero de LaLiga de España luego de las dos primeras fechas disputadas.

Sorpresa: el presidente de Gremio informó a los demás dirigentes que Luis Suárez reclamó un dinero adeudado desde 2023

Luego del debut de Diego Forlán con derrota con la selección uruguaya sub 20 ante Paraguay, ambos equipos vuelven a jugar; mirá día y hora

Lo que dijo la prensa española de Federico Valverde

El despliegue de Federico Valverde en Real Madrid ante Real Sociedad por LaLiga de España, fue mucho más que la gran asistencia a Kylian Mbappé en el primer tanto de la goleada.

El uruguayo tuvo un ida y vuelta tremendo, jugando en el lugar que quiere José Mourinho -quien regresó después de 13 años al Santiago Bernabéu-: como volante central.

El diario deportivo Marca, el más importante de España, lo catalogó con 7 puntos, solo por detrás de Mbappé y Jude Bellingham.

En el tradicional Uno x Uno de dicho medio, sobre Valverde expresa: "PRIMERA PARTE: Espectacular su conducción rompiendo líneas para habilitar a Mbappé en el gol del Madrid. En 'plan Tchouaméni', pendiente de dar equilibrio al equipo en todo momento. Buen robo de balón que generó una gran ocasión de Vinicius. NOTA DEL PRIMER TIEMPO: 7".

Y continúa: "SEGUNDA PARTE: Le mete una marcha ofensiva más muy particular al equipo desde su posición de mediocentro. Nuevamente protagonista en otro gol, filtrando el balón a Mbappé que daría lugar al 2-1. NOTA FINAL: 7".

Por su parte, el otro diario deportivo de Madrid, AS, también halagó al volante uruguayo.

"Valverde: A la espera de si llega algún centrocampista o no (“El mercado está abierto”, señaló Mourinho), ejerció de ‘cerebro’, cuando es un box-to-box. Prueba de ello fue la conducción y el pase que hizo para que Mbappé lograra el primer gol del encuentro. Se mezcla bien con Bernardo a la hora de saltar a la presión", expresa.

De esta manera, el capitán de Real Madrid continúa cosechando elogios en este nuevo inicio de temporada con los merengues.