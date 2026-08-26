Luego del debut de Diego Forlán con derrota con la selección uruguaya sub 20 ante Paraguay, ambos equipos vuelven a jugar; mirá día y hora

El inicio de la era de Diego Forlán al frente de la selección uruguaya sub 20 dejó un sabor amargo en el Complejo Uruguay Celeste. En un ensayo internacional disputado a puertas cerradas, la celeste cayó 2-0 ante Paraguay en el primero de los dos amistosos programados para esta semana de preparación, y ya este jueves ambos conjuntos se volverán a ver las caras en un nuevo compromiso.
Como informó Referí este martes, el conjunto uruguayo no pudo con un rival que se mostró superior a lo largo de los 90 minutos.
Para esta primera presentación, el flamante cuerpo técnico encabezado por Forlán apostó por una alineación titular conformada por Felipe Ortiz en el arco y luciendo la cinta de capitán; una línea defensiva integrada por Facundo Balatti, Benjamín García, Rodrigo Álvez y Nahuel Pérez; un mediocampo con Ezequiel Amaro, Mauro Martínez y Nahuel López; mientras que el ataque estuvo bajo el mando de Facundo Aristegui, Facundo Martínez y Thiago Fernández.
Durante el transcurso del juego, el entrenador apeló a las variantes en busca de respuestas y dispuso los ingresos de Valentino Wurth, Thomas Sorensen, Tiago Martinelli, Mateo Soria, Estevan Pereyra, Emiliano Domínguez, Kevin Suárez y Agustín Fernández.
Se viene la revancha este jueves
A pesar de las intenciones de remontar y ajustar el engranaje colectivo, Paraguay logró pegar en los momentos clave del encuentro para marcar la diferencia en el marcador y sellar el 2-0 definitivo.
Sin embargo, el margen para sacar conclusiones inmediatas está servido: la selección uruguaya y los guaraníes volverán a verse las caras este jueves a la hora 15 en el mismo escenario del Complejo Uruguay Celeste.
Una oportunidad rápida para que Diego Forlán y sus dirigidos realicen variantes, ajusten piezas y busquen la recuperación en la cancha.