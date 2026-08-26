Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

Luego del debut de Diego Forlán con derrota con la selección uruguaya sub 20 ante Paraguay, ambos equipos vuelven a jugar; mirá día y hora

Los celestes tendrán rápidamente su revancha frente a los guaraníes luego del traspié de este martes

26 de agosto de 2026 15:54 hs
Diego Forlán dirigió a la selección uruguaya sub 20 ante Paraguay

Diego Forlán dirigió a la selección uruguaya sub 20 ante Paraguay

FOTO: @Uruguay

El inicio de la era de Diego Forlán al frente de la selección uruguaya sub 20 dejó un sabor amargo en el Complejo Uruguay Celeste. En un ensayo internacional disputado a puertas cerradas, la celeste cayó 2-0 ante Paraguay en el primero de los dos amistosos programados para esta semana de preparación, y ya este jueves ambos conjuntos se volverán a ver las caras en un nuevo compromiso.

Para esta primera presentación, el flamante cuerpo técnico encabezado por Forlán apostó por una alineación titular conformada por Felipe Ortiz en el arco y luciendo la cinta de capitán; una línea defensiva integrada por Facundo Balatti, Benjamín García, Rodrigo Álvez y Nahuel Pérez; un mediocampo con Ezequiel Amaro, Mauro Martínez y Nahuel López; mientras que el ataque estuvo bajo el mando de Facundo Aristegui, Facundo Martínez y Thiago Fernández.

Durante el transcurso del juego, el entrenador apeló a las variantes en busca de respuestas y dispuso los ingresos de Valentino Wurth, Thomas Sorensen, Tiago Martinelli, Mateo Soria, Estevan Pereyra, Emiliano Domínguez, Kevin Suárez y Agustín Fernández.

Peñarol vs Montevideo City Torque: a qué hora y dónde ver hoy el debut de ambos por la Copa AUF Uruguay

"Muy feliz": Alan Matturro fue presentado en Shakhtar Donetsk, su nuevo club, con el que firmó un importante contrato

Se viene la revancha este jueves

A pesar de las intenciones de remontar y ajustar el engranaje colectivo, Paraguay logró pegar en los momentos clave del encuentro para marcar la diferencia en el marcador y sellar el 2-0 definitivo.

Sin embargo, el margen para sacar conclusiones inmediatas está servido: la selección uruguaya y los guaraníes volverán a verse las caras este jueves a la hora 15 en el mismo escenario del Complejo Uruguay Celeste.

Una oportunidad rápida para que Diego Forlán y sus dirigidos realicen variantes, ajusten piezas y busquen la recuperación en la cancha.

Las más leídas

Peñarol vs Montevideo City Torque: a qué hora y dónde ver hoy el debut de ambos por la Copa AUF Uruguay

Alejandro Martínez, el extremo argentino de 29 años que llega a Nacional desde Huracán con 9 minutos jugados en los últimos dos meses; mirá sus números y trayectoria

El club para el que suena Nahitan Nández, quien fue llamado por Ignacio Ruglio para Peñarol y estuvo en la mira de Boca Juniors

La convocatoria de Peñarol para enfrentar a Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay, con varios juveniles

Temas

selección uruguaya Diego Forlán Paraguay amistoso

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos