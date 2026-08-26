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El club para el que suena Nahitan Nández, quien fue llamado por Ignacio Ruglio para Peñarol y estuvo en la mira de Boca Juniors

El uruguayo que quedó libre en Al Qadsiah de Arabia Saudita está en la mira de otro equipo

26 de agosto de 2026 12:34 hs
Nahitan Nández volvió a jugar tras perderse el Mundial 2026

Nahitan Nández volvió a jugar tras perderse el Mundial 2026

El volante y lateral uruguayo Nahitan Nández está cerca de cambiar de club luego de que Al Qadsiah, su actual equipo de Arabia Saudita, lo dejara libre en el último período de pases.

Por ese motivo, varios clubes se interesaron por él.

Otro exequipo del fernandino, Boca Juniors, también se interesó en el uruguayo de 30 años, aunque tampoco hubo avances.

Nahitan Nández volvió a jugar tras perderse el Mundial 2026 con la selección uruguaya por decisión de Marcelo Bielsa

El gran sueño de Ignacio Ruglio: Nahitan Nández negocia su salida en Arabia Saudita y se ilusiona todo Peñarol, aunque le salió Boca Juniors al cruce

Sigue en Arabia Saudita

En las últimas horas se informó que Nández seguirá en Arabia Saudita, pero en otro equipo.

Al igual que Darwin Núñez, que cambió de club en la Saudi Pro League, Nandez pasará de Al Qadsiah a Neom SC, el exequipo de Luciano Rodríguez que el año pasado tuvo su estreno en la Primera división.

El rico Neom SC, destinado a ser el club de una ciudad futurista en construcción, juega sus partidos en la ciudad de Tabuk.

Luciano Rodríguez en Neom SC

Luciano Rodríguez en Neom SC

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