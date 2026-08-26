El club para el que suena Nahitan Nández, quien fue llamado por Ignacio Ruglio para Peñarol y estuvo en la mira de Boca Juniors

El volante y lateral uruguayo Nahitan Nández está cerca de cambiar de club luego de que Al Qadsiah, su actual equipo de Arabia Saudita, lo dejara libre en el último período de pases.
Por ese motivo, varios clubes se interesaron por él.
Nahitan Nández recibió el premio como Mejor Jugador del Año de Al-Qadsiah, votado por sus propios compañeros
Uno de ellos fue Peñarol, el club en el que se formó y debutó en Primera, desde donde el presidente Ignacio Ruglio se contactó telefónicamente para manifestarle que tenía las puertas abiertas ante un eventual plan de regresar al país.
Otro exequipo del fernandino, Boca Juniors, también se interesó en el uruguayo de 30 años, aunque tampoco hubo avances.
Sigue en Arabia Saudita
En las últimas horas se informó que Nández seguirá en Arabia Saudita, pero en otro equipo.
Al igual que Darwin Núñez, que cambió de club en la Saudi Pro League, Nandez pasará de Al Qadsiah a Neom SC, el exequipo de Luciano Rodríguez que el año pasado tuvo su estreno en la Primera división.
El rico Neom SC, destinado a ser el club de una ciudad futurista en construcción, juega sus partidos en la ciudad de Tabuk.
Luciano Rodríguez en Neom SC
Neom SC