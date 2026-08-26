El club para el que suena Nahitan Nández, quien fue llamado por Ignacio Ruglio para Peñarol y estuvo en la mira de Boca Juniors

El volante y lateral uruguayo Nahitan Nández está cerca de cambiar de club luego de que Al Qadsiah, su actual equipo de Arabia Saudita, lo dejara libre en el último período de pases.

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Por ese motivo, varios clubes se interesaron por él.

Uno de ellos fue Peñarol , el club en el que se formó y debutó en Primera, desde donde el presidente Ignacio Ruglio se contactó telefónicamente para manifestarle que tenía las puertas abiertas ante un eventual plan de regresar al país.

Nahitan Nández recibió el premio como Mejor Jugador del Año de Al-Qadsiah, votado por sus propios compañeros

Otro exequipo del fernandino, Boca Juniors , también se interesó en el uruguayo de 30 años, aunque tampoco hubo avances.

El gran sueño de Ignacio Ruglio: Nahitan Nández negocia su salida en Arabia Saudita y se ilusiona todo Peñarol, aunque le salió Boca Juniors al cruce

Nahitan Nández volvió a jugar tras perderse el Mundial 2026 con la selección uruguaya por decisión de Marcelo Bielsa

Sigue en Arabia Saudita

En las últimas horas se informó que Nández seguirá en Arabia Saudita, pero en otro equipo.

Al igual que Darwin Núñez, que cambió de club en la Saudi Pro League, Nandez pasará de Al Qadsiah a Neom SC, el exequipo de Luciano Rodríguez que el año pasado tuvo su estreno en la Primera división.

El rico Neom SC, destinado a ser el club de una ciudad futurista en construcción, juega sus partidos en la ciudad de Tabuk.