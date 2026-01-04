Dólar
¡Rugido de León! Nahitan Nández y un gol para seguir escalando con Al-Qadsiah en Arabia Saudita; mirá el video

El uruguayo jugó como volante por derecha y no como lateral, como sucede en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, y fue figura

4 de enero 2026 - 17:32hs

El uruguayo Nahitan Nández fue una de las grandes figuras de su equipo, Al-Qadsiah, que este domingo goleó 4-0 a Al-Riyadh por una nueva fecha de la Saudi Pro League de Arabia Saudita.

Su equipo fue netamente superior a su rival y el futbolista jugó como volante, no como lateral derecho, como ocurre normalmente con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.

Ya de entrada, al minuto, el mexicano Julián Quiñones anotó la apertura para los vencedores.

El gol de Nahitan Nández

Nahitan Nández jugó un muy buen encuentro para Al-Qadsiah en el Prince Mohamed bin Fahd Stadium.

Walter Pandiani estuvo reunido con Nahuel Herrera de Peñarol
PEÑAROL

Nahuel Herrera, con nuevo look, recibió al Rifle Pandiani y luego de una charla con su familia, le firmó su camiseta de Peñarol

Matías Arezo celebra su gol para Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
PEÑAROL

El guiño de Matías Arezo a Peñarol a dos días de volver a los entrenamientos y pese a que no puede hacerlo porque aún no se llegó a un acuerdo con Gremio

Sobre los 10 minutos, el uruguayo entró al área y luego de una serie de rebotes, metió la pierna fuerte en una jugada complicada. Su remate salió directo al arco para el 2-0 transitorio.

El argentino Mateo Retegui fusiló de penal al arquero rival para el tercero, y el cuarto llegó en la hora a través de Al Ammar.

Nández jugó hasta los 84 minutos cuando fue sustituido y muy aplaudido por los hinchas de su club. Lleva tres goles y dos asistencias en el torneo.

Con esta victoria, Al-Qadsiah trepó al quinto lugar de la Saudi Pro League, la que ahora lidera Al-Hilal de Darwin Núñez, quien anotó un gol en el triunfo sobre Damac.

