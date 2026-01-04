Así fue el gol de Darwin Núñez para el triunfo de Al-Hilal que por primera vez pasó en la tabla a Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y quedó líder en Arabia Saudita

El delantero uruguayo Darwin Núñez volvió a ser letal en la red ajena y fundamental para un nuevo triunfo de su equipo, Al-Hilal, que venció como visitante 2-0 a Damac por lo que por primera vez superaron a Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en la tabla y quedaron como líderes de la Saudi Pro League de Arabia Saudita.

El encuentro se disputó ante un gran marco de público en el Prince Sultan bin Abdulaziz Spots City Stadium.

El delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa jugó como titular en la ofensiva, tirado sobre la izquierda.

Allí compartió la delantera con el goleador del equipo, el brasileño Marcos Leonado, quien anotó el segundo tras un remate del propio Darwin que el arquero rival dio rebote.

El gol de Darwin que abrió el camino

Darwin Núñez resultó fundamental para este nuevo triunfo de Al-Hilal que ahora quedó encaramado en la punta de la Saudi Pro League.

El volante serbio Sergei Milinkovic-Savic levantó un centro desde la derecha al segundo palo, y allí apareció el uruguayo tirándose con todo y pegándole como pudo de zurda. La pelota pegó en el travesaño y entró.

Darwin siguió insistiendo en el segundo tiempo y así llegó el 2-0 tras un remate suyo que aprovechó Marcos Leonardo tras un mal rechace del arquero.

El uruguayo volvió a ser fundamental para su equipo que ahora quedó como líder de la Saudi Pro League, luego de la primera derrota que sufrió Al-Nassr de Cristiano Ronaldo este sábado.

Jugó hasta los 82 minutos cuando fue sustituido por Abdullah Al Hamddan.